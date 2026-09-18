Xử phúc thẩm vụ góp 14 triệu đồng mua ma túy tổ chức sinh nhật, nhưng đã ‘rút lui’ giữa chừng

TPO - Thừa nhận từng góp tiền để Lê Minh Thành mua ma túy sử dụng trong tiệc sinh nhật, song Trịnh Vũ Kiên, Kim Xuân Tuấn và Nguyễn Quang Hưng cho rằng sau đó đã thay đổi ý định, không tiếp tục tham gia. Cấp sơ thẩm vẫn xác định cả ba là đồng phạm giúp sức cho Thành và tuyên mỗi người 2 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Ba bị cáo nói đã thay đổi ý định

Luật sư bào chữa cho các bị cáo tại toà. Ảnh: N.B.

Sáng 18/9, TAND TP Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của Trịnh Vũ Kiên, Kim Xuân Tuấn và Nguyễn Quang Hưng (cùng 30 tuổi, trú Quảng Ninh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân khu vực 5 - Hà Nội, Lê Minh Thành (31 tuổi) bị tuyên phạt 36 tháng tù về cùng tội danh. Kiên, Tuấn và Hưng mỗi người nhận mức án 24 tháng tù.

Sau phiên sơ thẩm, ba bị cáo Kiên, Tuấn và Hưng kháng cáo về tội danh và hình phạt, đề nghị cấp phúc thẩm tuyên mình không phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy", vì sau khi chuyển tiền cho Thành, đã thay đổi ý định, không tiếp tục tham gia.

Cụ thể, bản án sơ thẩm xác định, khoảng ngày 24/9/2025, Thành rủ Kiên, Tuấn và Hưng góp tiền để mua ma túy, dự kiến sử dụng trong tiệc sinh nhật của Thành vào ngày 4/10. Ba bị cáo này đồng ý và chuyển cho Thành tổng cộng 14 triệu đồng.

Trong đó, Hưng chuyển 7 triệu đồng, gồm 3,5 triệu đồng tiền mình góp. Kiên chuyển 5 triệu đồng, trong đó có 3,5 triệu đồng của Kiên và 1,5 triệu đồng góp cho Tuấn. Tuấn chuyển thêm 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thành liên hệ một tài khoản Telegram để hỏi mua ma túy. Người bán báo giá 5 viên ma túy dạng “kẹo” là 7 triệu đồng và 1 chỉ ketamine giá 3 triệu đồng.

Thành sau đó thống nhất mua 5 viên “kẹo” và nửa chỉ ketamine với tổng số tiền 8,7 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Thành được hướng dẫn chuyển khoản số tiền này vào một tài khoản ngân hàng. Sau đó, người bán hẹn Thành đến khu vực đường Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội để nhận ma túy.

Khoảng 13h15 ngày 25/9/2025, Thành nhận một túi nilông chứa ma túy tại khu vực trên. Thành chụp ảnh túi nilông rồi gửi vào nhóm chung, thông báo cho Kiên, Tuấn và Hưng biết đã mua được ma túy. Tuy nhiên, Thành không mang số ma túy về nhà mà cất giấu tại một vị trí ở khu vực Ngọc Thụy. Sau đó, Thành sử dụng một phần số ma túy này.

Đến ngày 4/10/2025, Thành liên hệ tài khoản Telegram có tên “Cường Quốc” để hỏi mua thêm ma túy. Trong quá trình trao đổi, người sử dụng tài khoản này lại hỏi mua của Thành 5 viên ma túy “kẹo” với giá 7 triệu đồng. Thành đồng ý và hẹn giao hàng tại khu vực đường Ngọc Thụy. Khoảng 13h56 cùng ngày, Thành điều khiển xe máy mang theo 5 viên ma túy đến điểm hẹn thì bị Công an phường Bồ Đề kiểm tra, bắt quả tang. Cơ quan công an thu giữ một hộp vuông màu xanh chứa 5 viên nén màu trắng. Kết luận giám định xác định đây là ma túy MDMA. Tại phiên tòa sơ thẩm, Thành thừa nhận việc mua số ma túy bị thu giữ và mang 5 viên MDMA đi bán. Tuy nhiên, bị cáo thay đổi lời khai về nguồn tiền mua ma túy.

Theo bản án, Thành khai số tiền Kiên, Tuấn và Hưng chuyển cho mình không được sử dụng để mua ma túy mà đã được dùng vào mục đích cá nhân. Tiền mua ma túy là tiền riêng của Thành. Kiên, Tuấn và Hưng cũng không thừa nhận hành vi phạm tội. Lý do các bị cáo nêu rằng, ban đầu có thống nhất góp tiền mua ma túy để sử dụng, nhưng sau khi chuyển tiền đã thay đổi ý định, không tiếp tục tham gia. Kiên và Tuấn khai đã yêu cầu Thành hoàn trả tiền; Hưng cho rằng mình không yêu cầu lấy lại khoản tiền đã góp. Các bị cáo cho rằng Thành không sử dụng số tiền họ chuyển để mua ma túy. Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm không chấp nhận lời khai này.

Theo nhận định của tòa, lời khai tại phiên tòa về việc Thành không sử dụng tiền góp để mua ma túy không phù hợp với các tài liệu, dữ liệu có trong hồ sơ, trong đó có dữ liệu chuyển tiền, tin nhắn và những tài liệu khác. Từ các chứng cứ này, HĐXX xác định Kiên, Tuấn và Hưng đã bàn bạc, thống nhất góp tiền để Thành mua ma túy. Sau khi nhận tiền, Thành liên hệ người bán, chuyển tiền và nhận ma túy.

Mặc dù không trực tiếp nhận, cất giữ hoặc quản lý số ma túy, tòa cho rằng việc góp tiền đã tạo điều kiện vật chất để Thành thực hiện hành vi mua ma túy. Vì vậy, cấp sơ thẩm xác định ba bị cáo là đồng phạm giúp sức cho Thành. Đối với hành vi Thành bán 5 viên MDMA vào ngày 4/10/2025, bản án xác định Kiên, Tuấn và Hưng không biết, không bàn bạc và không được hưởng lợi từ việc này. Do đó, vai trò của ba bị cáo được đánh giá thấp hơn Thành.

Kháng cáo, đề nghị được tuyên không phạm tội

Trong đơn kháng cáo, Kiên, Tuấn và Hưng tiếp tục thừa nhận ban đầu đã đồng ý góp tiền để cùng sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật của Thành.

Tuy nhiên, ba bị cáo cho rằng sau khi chuyển tiền, họ đã thay đổi ý định và trao đổi với Thành về việc không tham gia sử dụng ma túy vào ngày 4/10 (ngày sinh nhật Thành).

Theo nội dung kháng cáo, Thành đã hoàn trả cho Kiên 5 triệu đồng vào ngày 30/9. Tuấn yêu cầu Thành trả lại 2 triệu đồng nhưng chưa nhận được tiền. Riêng Hưng không yêu cầu hoàn trả 7 triệu đồng và cho rằng đây là tiền mừng sinh nhật Thành. Ba bị cáo cho rằng hành vi của họ thuộc trường hợp “tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội” theo Điều 16 Bộ luật Hình sự.

Từ đó, Kiên, Tuấn và Hưng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh và hình phạt, tuyên cả ba không phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy".