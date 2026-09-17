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Pháp luật

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Vụ tài xế rơi xuống cống thoát nước tử vong: Một nhân viên Hạt quản lý đường bộ bị khởi tố

Thanh Hiếu

TPO - Liên quan đến vụ tài xế bước hụt chân rơi xuống cống thoát nước và tử vong (Tiền Phong đã phản ánh), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn S (nhân viên Hạt quản lý đường bộ số 1 - Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 17/9 Công an phường Quan Triều (tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn S (SN 1967, trú tại xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết quả điều tra, khoảng 11h30 ngày 18/6, anh Tạ Tiến T (SN 1983, trú tại xã Võ Tranh, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 30L - 996.XX, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 29K-522.XX đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20 - 09D (phường Quan Triều) để đăng kiểm phương tiện.

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Hiện trường xảy ra vụ án

Sau khi đỗ xe tại khu vực vỉa hè đường Quốc lộ 1B, anh T bước xuống xe thì không may trượt chân, rơi xuống hố công trình và tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quan Triều đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn S về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Được biết, bị can Nguyễn Văn S là nhân viên Hạt quản lý đường bộ số 1 (Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên). Doanh nghiệp này được Sở Xây dựng Thái Nguyên giao duy tu, bảo trì đường bộ trên tuyến đường từ km100 đến km144+700 đường Quốc lộ 1B.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định:

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

...

Thanh Hiếu
#Tài xế #Thái Nguyên #Khởi tố #Hậu quả nghiêm trọng #Đường bộ #Tai nạn #Quản lý đường bộ

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