Hai thuyền trưởng lĩnh án tù vì bán trộm gần 2.000 tấn dầu cho người nước ngoài

TPO - Bị cáo Phan Xuân Bình và Vũ Văn Mẽ (là hai thuyền trưởng của hai tàu) bị xác định tham ô tài sản khi cùng đồng phạm bán trộm tổng cộng gần 2.000 tấn dầu cho người nước ngoài. Tòa xét xử, tuyên mỗi người 30 tháng tù giam vì giữ vai trò chủ mưu cầm đầu.

Ngày 18/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Xuân Bình (SN 1974, Thuyền trưởng tàu Leopard, thuộc sở hữu của Công ty TNHH vận tải dầu khí Sao Việt) và Vũ Văn Mẽ (SN 1982, Thuyền trưởng tàu Hera, thuộc sở hữu của Công ty CP thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) cùng mức án 30 tháng tù về tội "Tham ô tài sản".

Tòa cũng phạt bị cáo: Quán Văn Hưng (SN 1982, Đại phó tàu Hera) mức án 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, Máy trưởng tàu Leopard) 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Đình Hiếu (SN 1987, Máy trưởng tàu Hera) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cáo buộc xác định, khi thực hiện hợp đồng vận chuyển dầu trên vùng biển quốc tế, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bàn bạc thống nhất chiếm đoạt dầu nhiên liệu và dầu hàng.

Cụ thể, nhóm bị cáo đã báo cáo không đúng về khối lượng tiêu thụ dầu nhiên liệu, dùng dầu để chạy máy hàng ngày thay thế dầu nhiên liệu và dùng các thủ đoạn để bên giao, nhận dầu hàng không phát hiện sự thiếu hụt. Sau đó, bán số dầu nhiên liệu, dầu hàng đã chiếm đoạt cho đối tượng người nước ngoài.

Đối với tàu Leopard, từ ngày 22/5 - 23/6/2024, khi con tàu di chuyển trên vùng biển Địa Trung Hải, bị cáo Phan Xuân Bình chỉ đạo Nguyễn Văn Dũng cùng các thuyền viên chiếm đoạt 900m3 (khoảng 850 tấn) dầu nhiên liệu để bán cho đối tượng nước ngoài với số tiền 48.000 Euro (hơn 1,2 tỷ đồng) và 92.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng).

Còn tàu Hera, từ ngày 6/5 - 23/6/2024, di chuyển trên vùng biển Oman, bị cáo Vũ Văn Mễ chỉ đạo Quán Văn Hưng, Vũ Đình Hiếu, cùng các thuyền viên, chiếm đoạt khoảng 670 tấn dầu hàng và 330 tấn dầu nhiên liệu, bán thu được hơn 106.000 USD (tương đương 2,5 tỷ đồng).

Các bị cáo tại tòa.

Từ vụ bán nhiên liệu trên, Viện Kiểm sát xác định thuyền trưởng tàu Leopard Phan Xuân Bình được hưởng lợi hơn 770 triệu đồng; số tiền còn lại chia cho máy trưởng Nguyễn Văn Dũng và các thuyền viên.

Trong khi, thuyền trưởng tàu Hera Vũ Văn Mễ cũng hưởng lợi hơn 419 triệu đồng; đại phó Quán Văn Hưng, máy trưởng Vũ Đình Hiếu và các thuyền viên chia nhau phần tiền còn lại.

Vụ án này, cơ quan tố tụng xác định 22 thuyền viên tàu Leopard và 29 thuyền viên tàu Hera tham gia bán dầu, được chia tiền.

Tuy nhiên, các cá nhân này làm công ăn lương, thực hiện theo sự chỉ đạo của Thuyền trưởng và các đối tượng cầm đầu. Xét vai trò tham gia của họ trong vụ án không đáng kể, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác làm rõ vụ án. Ngoài ra, những người này tự nguyện nộp lại toàn bộ hoặc một phần số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả nên cơ quan điều tra không xử lý trách nhiệm hình sự.