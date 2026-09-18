Bắt đối tượng ném bom xăng tự chế trước tiệm bánh ở Quy Nhơn

TPO - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Huỳnh Chí Thiện dùng bom xăng tự chế ném trước tiệm bánh kem ở phường Quy Nhơn (Gia Lai) gây mất an ninh trật tự và an toàn cho người dân.

Ngày 18/9, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Chí Thiện (SN 2007, phường Quy Nhơn) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn từ trước với một số thanh niên, khoảng 11h15 ngày 16/8, Thiện lái xe mô tô biển kiểm soát 77L1-642.xx mang theo bom xăng tự chế đến tại khu vực vỉa hè trước tiệm bánh kem T.B (đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn).

Hiện trường nam thanh niên ném bom xăng trước tiệm bánh kem ở Quy Nhơn. Ảnh: Công an phường Quy Nhơn.

Tại đây, Thiện trực tiếp ném bom xăng xuống vỉa hè làm ngọn lửa bốc cháy dữ dội rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thời điểm đối tượng phóng hỏa, khu vực vỉa hè có nhiều xe mô tô, tuyến đường Lê Hồng Phong có đông người và phương tiện qua lại.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng dập lửa, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Chí Thiện bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an phường Quy Nhơn.

Hành vi của Nguyễn Huỳnh Chí Thiện gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.