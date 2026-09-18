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Pháp luật

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Người phụ nữ Mông 'hốt hoảng' khi nhận 200 triệu đồng từ tài khoản lạ

Thu Hiền

TPO - Thấy 200 triệu đồng bất ngờ chuyển vào tài khoản, một phụ nữ dân tộc Mông ở Nghệ An không biết ai gửi nên trình báo công an để tìm chủ nhân.

Ngày 18/9, Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An, cho biết, vừa phối hợp xác minh, hỗ trợ công dân trả lại 200 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, chiều 17/9, chị Mùa Y Dây (SN 1997, trú bản Hòa Sơn, xã Mường Xén, dân tộc Mông) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận thêm 200 triệu đồng.

Kiểm tra lại giao dịch, chị Dây nhận thấy số tiền này không phải do người thân hay bạn bè chuyển. Lo ngại đây là khoản tiền của người khác chuyển nhầm, chị đã đến Công an xã Mường Xén trình báo, nhờ xác minh chủ nhân.

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Công an xã Mường Xén (Nghệ An) hỗ trợ chị Mùa Y Dây hoàn trả số tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Mường Xén nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh nguồn gốc giao dịch.

Qua đó, lực lượng chức năng xác định chị N.T.O (SN 1991, trú phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh) là người đã chuyển nhầm 200 triệu đồng vào tài khoản của chị Dây.

Sau khi xác minh, Công an xã Mường Xén phối hợp Công an phường Hòa Lợi hỗ trợ chị Dây thực hiện thủ tục chuyển trả toàn bộ số tiền cho chị O.

Nhận lại khoản tiền chuyển nhầm, chị O. gửi lời cảm ơn chị Mùa Y Dây cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Xén và Công an phường Hòa Lợi.

Thu Hiền
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