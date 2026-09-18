Dốc hết ruột gan đưa '4 đám tang ra rạp'

TPO - Được Khương Ngọc “để mắt” sau cuộc gặp lúc 22h30, Tấn Hoàng Thông đưa kịch bản ấp ủ gần 10 năm lên màn ảnh. Thành công bước đầu của "Lên hương" giúp đạo diễn sinh năm 1992 tiến gần bộ phim trăm tỷ đầu tiên trong sự nghiệp.

Lên hương của Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông dẫn đầu phòng vé sau khi gia nhập đường đua phim Việt hậu lễ 2/9. Ngày 18/9, tác phẩm thu hơn 2,45 tỷ đồng với 2.919 suất chiếu, giữ vị trí số một dù Út Lan 2 vừa ra rạp và bám sát phía sau.

Tổng doanh thu của Lên hương hiện đạt hơn 57,6 tỷ đồng. Kết quả này giúp phim duy trì chuỗi ngày dẫn đầu. Sau thành công của Chị dâu, Khương Ngọc đứng trước cơ hội có thêm một phim trăm tỷ trong vai trò đạo diễn.

Đáng chú ý hơn là sự xuất hiện của Tấn Hoàng Thông - đạo diễn trẻ cùng Khương Ngọc đứng sau Lên hương. Thành tích phòng vé hiện tại giúp Tấn Hoàng Thông tiến gần phim trăm tỷ đầu tay.

Cuộc gặp lúc 22h30 giúp Tấn Hoàng Thông có cơ hội hợp tác cùng Khương Ngọc.

Cú bắt tay với đạo diễn trăm tỷ

Trả lời Tiền Phong lý do được "đứng ngang hàng" với đạo diễn trăm tỷ đồng Khương Ngọc, Tấn Hoàng Thông cho biết tất cả bắt đầu từ cuộc gặp ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025. Sau khi xem Năm mười của đạo diễn trẻ, Khương Ngọc chủ động gọi điện, đề nghị gặp Tấn Hoàng Thông lúc 22h30 để bàn kế hoạch dự án mới.

“Tôi tức tốc chạy xuống theo anh Ngọc vì rất thích phim Chị dâu. Tôi chỉ nghĩ chắc anh sẽ góp ý cho Năm mười. Nhưng khi gặp, anh lại hỏi: ‘Sắp tới có dự án gì không’. Tôi dốc hết ruột gan kể cho anh nghe về Lên hương. Không ngờ anh hẹn về TPHCM để thực hiện bộ phim", Tấn Hoàng Thông kể.

Ban đầu, anh hình dung Lên hương tập trung vào câu chuyện nhỏ, mang màu sắc gia đình và được chắt lọc từ những trải nghiệm cá nhân. Nam đạo diễn không nghĩ phim có thể quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Hồng Vân, Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Quốc Khánh, Thiếu Lan sau khi bắt tay cùng Khương Ngọc.

Khương Ngọc quyết định đồng hành với Tấn Hoàng Thông trong vai trò đồng đạo diễn. Trên phim trường, hai người cùng tham mọi khâu, từ thảo luận về diễn xuất đến xử lý vấn đề kỹ thuật. “Hôm nào anh Ngọc đứng ở máy quay, xử lý các yếu tố kỹ thuật thì tôi làm việc với diễn viên và ngược lại. Phim có số ngày quay ít nhưng nhiều bối cảnh. Hai anh em phải phối hợp sao cho mọi thứ thật sự suôn sẻ”, anh nói.

Tấn Hoàng Thông cho biết Khương Ngọc là người giúp anh hiện thực hóa kịch bản Lên hương.

Tấn Hoàng Thông cho biết điều lớn nhất anh học được từ Khương Ngọc là chỉ đạo diễn xuất. Xuất thân là diễn viên trước khi chuyển sang đạo diễn giúp Khương Ngọc có khả năng đi sâu tâm lý nhân vật, nhận biết trạng thái và giới hạn của diễn viên trên trường quay.

“Có lúc diễn viên đã rất mệt, anh Ngọc sẽ nói với tôi: ‘Thông ơi, bây giờ các bạn chắc chỉ làm được cảnh này thêm hai, ba lần thôi'. Anh ấy hiểu tâm lý diễn viên, biết lúc nào họ còn sức, khi nào không nên cố ép thêm. Tôi thấy đó là cách làm việc tinh tế, thông minh”, Tấn Hoàng Thông chia sẻ.

Đạo diễn cũng đánh giá Khương Ngọc là người điềm tĩnh. Giữa hai người không có mâu thuẫn lớn, lần tranh luận hiếm hoi đến từ việc Khương Ngọc chặt chẽ về thời gian. “Có lần tôi xin quay thêm một cảnh khoảng nửa tiếng. Anh Ngọc nhìn đồng hồ rồi hỏi: ‘Nếu quay thêm nửa tiếng mình sẽ mất cảnh sau, Thông có chấp nhận bỏ không?’. Câu hỏi đó cảnh tỉnh tôi ngay lập tức. Tôi không thể vì tham một cảnh mà khiến cảnh tiếp theo không còn đủ thời gian và không bảo đảm an toàn sản xuất”, anh nói.



Dù xuất phát điểm kịch bản là của Tấn Hoàng Thông, anh nói không sợ lu mờ khi đồng đạo diễn cùng Khương Ngọc, thậm chí đây là cơ hội được biết đến nhiều hơn.

“Từ đầu đạo diễn Khương Ngọc đã nói giúp tôi làm bộ phim ấp ủ từ lâu. Đó là điều đáng biết ơn. Nếu khán giả tập trung vào anh Khương Ngọc là tốt cho bộ phim, tôi ủng hộ. Tôi không sợ bị lu mờ. Hai anh em chỉ hướng đến mục tiêu được khán giả đón nhận, thành công ở phòng vé”, anh cho biết thêm.

Trước khi phim bấm máy, Tấn Hoàng Thông từng hồi hộp khi phải làm việc với dàn nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân và NSƯT Tuyết Thu. “Tôi có cảm giác các cô, các chị giống người thân sau buổi làm việc. Tôi dốc hết lòng để họ hiểu mong muốn và tình cảm mình đặt vào kịch bản. Khi ra trường quay, mọi người thân thuộc như gia đình nhỏ”, anh kể.

Đạo diễn sinh năm 1992 nói may mắn lớn nhất của anh là có được Hồng Đào trong Lên hương. “Cô Hồng Đào cho tôi sự chắc chắn vô cùng. Khi cùng nhau làm tiền kỳ kỹ, trao đổi và chỉnh sửa kịch bản, lúc ra trường quay, mọi cảm xúc cô mang đến gần như y chang những gì chúng tôi đã thống nhất. Cô chỉ làm tốt hơn kịch bản thôi, liên tục đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác”, anh nhận xét.

10 năm ấp ủ bộ phim về 4 đám tang

Ý tưởng đầu tiên của Lên hương xuất hiện từ năm 2017. Đến năm 2018, Tấn Hoàng Thông hoàn thành bản nháp đầu, mang dự án đến chương trình Gặp gỡ mùa thu 2018 để giới thiệu.

Ban đầu, đạo diễn hình dung Lên hương có yếu tố châm biếm. Anh cho rằng chủ đề về tang lễ khó tiếp cận số đông nên dự định phát triển theo hướng phim độc lập, thiên về nghệ thuật và có ngân sách nhỏ.

Năm 2022, Tấn Hoàng Thông tiếp tục sử dụng dự án để ứng tuyển vào Busan Asian Film School. Kịch bản được đánh giá tích cực, giúp anh nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc.

Sau 10 năm kể từ khi ý tưởng xuất hiện, dự án mới được đưa lên màn ảnh. Tấn Hoàng Thông gọi sự đón nhận của khán giả trong những buổi chiếu đầu tiên là “lời xoa dịu” cho hành trình kéo dài nhiều năm.

Tấn Hoàng Thông đứng trước cơ hội bỏ túi phim điện ảnh trăm tỷ đầu tay.

Bộ phim có bốn đám tang. Tuy nhiên, đạo diễn không muốn tác phẩm chỉ bao phủ bởi không khí u buồn, tang tóc. Mỗi lần đối diện mất mát là bước chuyển giúp nhân vật hiểu rõ hơn về gia đình, tình yêu và chính mình.

Bốn đám tang cũng là thách thức lớn trong quá trình xây dựng kịch bản và tổ chức sản xuất. Tấn Hoàng Thông và Khương Ngọc tạo ra sự khác biệt cho từng sự kiện, đồng thời bảo đảm mọi chi tiết đủ gần với thực tế.

“Áp lực lớn nhất là làm sao để từng đám tang không giống nhau, nhưng nhìn vào vẫn thấy chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra ngoài đời. Khi hoàn thành, tôi và anh Ngọc mới thở phào vì cảm thấy mình đã làm được khoảng 90% so với thực tế”, anh nói.

Trong gần 10 năm theo đuổi Lên hương, Tấn Hoàng Thông phải làm trợ lý đạo diễn và nhiều công việc khác để trang trải cuộc sống, đồng thời dành tiền tiếp tục phát triển dự án, tìm kiếm nhà đầu tư và mở rộng các mối quan hệ trong nghề.

“Tôi phải vừa mưu sinh hàng ngày, vừa theo đuổi dự án. Mỗi ngày, chỉ cần thấy bản thân tiến gần hơn bộ phim một chút, tôi không còn thấy buồn. Cảm giác đó còn lớn hơn động lực thông thường. Tôi xem dự án là đứa con đang lớn dần. Dù phải làm bất cứ việc gì để dành thêm kinh phí đi gọi vốn hoặc đưa dự án đến gần đích hơn, tôi vẫn thấy đáng”, anh chia sẻ về quá trình khó khăn.

Trước câu hỏi về áp lực doanh thu của Lên hương sau khi nhảy vào mùa phim lễ 2/9, nam đạo diễn cho biết anh không nắm con số đầu tư và điểm hòa vốn vì chỉ phụ trách vai trò biên kịch, đồng đạo diễn. Điều anh mong muốn là nhà sản xuất và nhà đầu tư thu được kết quả tốt nhất.

Tấn Hoàng Thông tin câu chuyện về tang lễ và sự mất mát đủ gần gũi để khán giả tìm thấy một phần trải nghiệm của gia đình mình trong phim: “Tôi không quá lo ngại về doanh thu bởi đây là câu chuyện rất gần với mọi người. Tôi vẫn có cái nhìn lạc quan rằng phim Việt trong và sau mùa lễ đều có cơ hội chiến thắng”.