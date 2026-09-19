Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Angelina Jolie gặp sự cố

Tú Oanh

TPO - Angelina Jolie thu hút sự chú ý với thời trang sân bay gợi cảm. Phần cổ áo rộng khiến nữ diễn viên gặp sự cố.

Ngày 17/9 (giờ địa phương), Angelina Jolie xuất hiện tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York, Mỹ.

Nữ diễn viên sinh năm 1975 diện trang phục màu kem bằng lụa, gồm áo blouse rộng và chân váy dài. Phần cổ áo trễ sâu để lộ nội y ren trắng xuyên thấu. Theo Daily Mail, Angelina dường như không nhận ra sự cố trang phục hoặc không để tâm đến điều đó.

Đả nữ 7X đeo kính râm gọng lớn, đi giày bệt màu đen, đeo túi tote lớn cũng màu đen và cầm điện thoại trên tay. Tất cả tạo nên tổng thể thoải mái, tối giản mà vẫn thanh lịch, gợi cảm.

a1.png
a2.png
a3a.jpg
Angelina Jolie gặp sự cố lộ nội y ở sân bay. Ảnh: TheImageDirect.com

Ngày 14/9, Angelina Jolie cũng lộ nội y tại buổi ra mắt phim mới Without Blood ở thành phố New York. Điểm khác là lần này nữ đạo diễn chủ động.

Theo Harper’s Bazaar, bà mẹ 6 con chọn phong cách thanh lịch, tối giản nhưng có điểm nhấn. Cô mặc bộ suit đen, gồm blazer hai hàng khuy, dáng khá rộng với phần vai sắc nét, kết hợp quần âu ống rộng, xếp ly. Bên trong có áo bra màu trắng ngà bằng satin, viền ren, để lộ một phần dưới ve áo.

Angelina đi giày cao gót mũi nhọn màu đen. W Magazine cho biết nó có tên là Fendi Illusion pumps, với phần gót trong suốt tạo hiệu ứng như giày “lơ lửng”.

Đồng hành nữ đạo diễn đình đám có con gái Zahara. Cô gái Gen Z diện váy đen cổ yếm dáng dài, cổ chữ V, điểm chi tiết nút thắt ở giữa thân trước. Cô hoàn thiện diện mạo bằng giày cao gót slingback mũi nhọn và trang sức tối giản, đồng điệu với mẹ Angelina Jolie trong tông đen.

Daily Mail đưa tin sự xuất hiện của Angelina Jolie khiến đám đông trở nên cuồng nhiệt. Mọi người hò hét và cố vươn người xin chữ ký ngôi sao màn bạc.

Video do người hâm mộ ghi lại cho thấy Jolie dường như mấp máy nói “dừng lại” khi len qua đám đông, đồng thời cố gắng ký tặng người hâm mộ nhiều nhất có thể.

a4.png
Angelina Jolie dự lễ ra mắt phim với con gái Zahara. Ảnh: GC Images.
a5.png
a7.jpg
Angelina diện mốt lộ nội y trên thảm đỏ. Ảnh: GC Images.

Cuộc sống hiện tại của Angelina Jolie dường như tự do hơn trước. Trong cuộc phỏng vấn với L’Officiel USA vào tháng 9, cô cho biết sẵn sàng rời Mỹ và “sống nay đây mai đó” vì cặp song sinh Vivienne và Knox đã tròn 18 tuổi.

“Tôi nghĩ mình sẽ rời nước Mỹ nhiều hơn. Tôi không thực sự có kế hoạch sống cố định ở một nơi. Tôi muốn có một căn nhà để gia đình trở về, lưu giữ những kỷ vật và hình ảnh gia đình. Sau đó, tôi muốn sống nay đây mai đó một thời gian”, Jolie nói.

Theo nữ diễn viên, Campuchia sẽ là nơi cô lưu trú vài tháng mỗi năm để tìm hiểu và gắn bó sâu hơn với văn hóa Khmer. Cô không xem những chuyến đi này đơn thuần là du lịch, mà muốn tìm kiếm sự kết nối với cộng đồng và nghệ sĩ địa phương.

“Tôi không phải người thích đi nghỉ dưỡng hay mua sắm. Tôi hình dung mình sẽ tham gia nhiều hoạt động thực địa hơn, đi lại nhiều hơn và đơn giản là hiện diện giữa thế giới này”, cô chia sẻ.

Angelina Jolie cho biết các con đều ủng hộ kế hoạch này. “Chúng đã có mẹ khi cần. Giờ đây, chúng muốn tôi gọi điện cho chúng từ Tunisia ngay sau khi vừa hạ cánh máy bay để gặp gỡ các nghệ sĩ địa phương. Tôi đồng ý, điều đó sẽ rất tuyệt!”, Jolie nói.

Tú Oanh
#Angelina Jolie #Angelina Jolie lộ nội y #sự cố trang phục #thời trang sân bay #phong cách Angelina Jolie

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe