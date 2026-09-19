Hoài Lâm thông báo cưới

TPO - Hoài Lâm và bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trinh ấn định tổ chức lễ cưới vào ngày 6/10 tại quê nhà Vĩnh Long.

Theo thông tin trên thiệp cưới được đồng nghiệp chia sẻ, Hoài Lâm và Nguyễn Thị Ngọc Trinh tổ chức lễ cưới vào ngày 6/10 tại quê nhà Vĩnh Long.

Tối 12/9, Hoài Lâm đăng tải hậu trường chụp ảnh cưới tại Vĩnh Long, đồng thời thay ảnh đại diện và gửi lời cảm ơn khán giả đã chúc phúc.

Vợ sắp cưới của Hoài Lâm tên Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh năm 2004, cùng quê Vĩnh Long và kém nam ca sĩ 9 tuổi. Cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Theo thông tin trên thiệp cưới, Ngọc Trinh còn có tên gọi thân mật là Thư.

Hoài Lâm liên tục chia sẻ hậu trường chụp ảnh cưới.

Sau khi công khai ảnh cưới, Hoài Lâm tiếp tục đăng tải nhiều khoảnh khắc bên Ngọc Trinh. Nam ca sĩ cũng gọi cô là “vợ” trong một số bài đăng.

Hoài Lâm nhắn nhủ: “Anh đã cố gắng để em hiểu anh. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ”. Nam ca sĩ cho biết anh trân trọng mối quan hệ hiện tại và mong bạn gái kiên nhẫn với mình.

Thông tin Hoài Lâm chuẩn bị kết hôn nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Trước đó, nam ca sĩ khá kín tiếng về đời tư.

Trước Ngọc Trinh, Hoài Lâm kết hôn với Cindy Lư - cháu ngoại nghệ sĩ Bảo Quốc. Hai người có hai con gái chung trước khi chia tay.

Sau biến cố hôn nhân, Hoài Lâm có thời gian dài về quê sống và hạn chế hoạt động nghệ thuật. Những năm gần đây, anh dần trở lại sân khấu, chủ yếu xuất hiện trong các đêm nhạc và chương trình có quy mô phù hợp.

Hoài Lâm và bạn gái tổ chức lễ cưới vào 6/10 tại Vĩnh Long.

Quá trình trở lại của Hoài Lâm từng bị gián đoạn bởi vấn đề sức khỏe. Tháng 1/2025, anh cho biết vừa trải qua thời gian điều trị bệnh liên quan đến thần kinh tại một bệnh viện ở Cần Thơ. Trước đó, anh phải hủy một số buổi biểu diễn và nghỉ hát theo chỉ định của bác sĩ.

Hoài Lâm sinh năm 1995 tại Vĩnh Long, tên thật Nguyễn Tuấn Lộc. Anh xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từng được nghệ sĩ Hoài Linh nhận làm con nuôi và hướng dẫn hoạt động nghệ thuật.

Năm 2014, Hoài Lâm giành quán quân Gương mặt thân quen, từ đó được biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ. Anh ghi dấu qua nhiều ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Như những phút ban đầu... Trong đó, Hoa nở không màu mang về cho anh giải Ca khúc của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 16.

Dù sự nghiệp từng gián đoạn, Hoài Lâm vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi trở lại sân khấu.