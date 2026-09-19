Đàn kiến chui vào thanh quản người đàn ông

TPO - Một người đàn ông ở Vĩnh Long đến bệnh viện trong tình trạng đau rát, vướng họng sau khi dùng ống thun hút nước từ lu. Bác sĩ phát hiện nhiều con kiến mắc tại vùng thanh quản và xoang lê, sau đó nội soi gắp ra an toàn.

Ngày 19/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết vừa xử trí một trường hợp dị vật hy hữu ở thanh quản cho một nam bệnh nhân, sau khi người này dùng ống thun hút nước từ lu và vô tình hút phải kiến.

Bệnh nhân P.C.Đ. (56 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đến bệnh viện trong tình trạng đau, khó chịu và có cảm giác vướng ở vùng họng sau sự cố xảy ra tại nhà.

Theo bệnh nhân, trong lúc lấy nước từ lu, ông sử dụng một đoạn ống thun để hút nước nhưng không kiểm tra kỹ bên trong. Khi đưa ống lên hút, ông không biết có nhiều kiến bên trong nên lực hút đã khiến kiến đi theo đường ống vào vùng hạ họng và thanh quản.

Sau đó, bệnh nhân xuất hiện cảm giác đau, khó chịu và vướng ở cổ họng. Ông tìm cách lấy dị vật ra nhưng không thành công nên đến cơ sở y tế kiểm tra.

Nội soi ghi nhận nhiều con kiến bám chặt thanh quản bệnh nhân

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận dị vật bám tại vùng thanh quản và xoang lê hai bên. Người bệnh được chỉ định nội soi để xác định vị trí và xử trí.

Qúa trình nội soi, các bác sĩ xác định dị vật là kiến nẻ mắc ở vùng thanh quản và xoang lê nên sử dụng kìm chuyên dụng qua nội soi để gắp dị vật ra ngoài. Sau can thiệp, cảm giác đau và khó chịu của bệnh nhân giảm rõ rệt, tình trạng ổn định.

Theo ThS.BS Lê Vũ Trường - chuyên khoa nội soi, trường hợp này cho thấy các vật dụng dạng ống, khe hoặc khoang kín nếu không được kiểm tra trước khi sử dụng có thể tiềm ẩn dị vật hoặc côn trùng mà mắt thường khó phát hiện.

Bác sĩ khuyến cáo khi chẳng may bị côn trùng hoặc dị vật lọt vào đường thở, người bệnh không nên tự dùng tay, đũa, que hoặc các dụng cụ khác để móc, gắp. Những thao tác này có thể làm dị vật đi sâu hơn, gây tổn thương niêm mạc, chảy máu hoặc ảnh hưởng đến đường thở.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau rát họng, cảm giác vướng dị vật, ho sặc, khàn tiếng, khó nuốt hoặc khó thở sau khi nghi ngờ có dị vật lọt vào đường thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí.

BS.CKII Nguyễn Kim Tưởng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết côn trùng hoặc dị vật sống lọt vào đường thở nếu không được xử trí kịp thời có thể gây kích thích, co thắt thanh quản và phù nề niêm mạc. Trong một số trường hợp, dị vật có thể tiếp tục rơi xuống phế quản, gây tắc nghẽn đường thở cấp tính.

Theo bác sĩ Tưởng, việc xử trí dị vật đường thở cần được thực hiện phù hợp với vị trí, kích thước và tình trạng của dị vật nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương và biến chứng hô hấp.