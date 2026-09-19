Mỹ đạt thoả thuận về Greenland, Tổng thống Trump nói ‘giấc mơ thành hiện thực’

TPO - Tổng thống Donald Trump vừa cho biết Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã đạt được thỏa thuận để Washington mở rộng đáng kể hiện diện quân sự ở Greenland, đồng thời ngăn các đối thủ của Mỹ xây dựng căn cứ riêng trên hòn đảo này.

Một góc đảo Greenland. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 18/9, Tổng thống Trump viết rằng không đối thủ nào của Mỹ có thể thực hiện các khoản đầu tư nhạy cảm trên đảo nếu không được Mỹ chấp thuận, đồng thời cho biết thỏa thuận này không bao giờ hết hiệu lực.

“Theo chỉ đạo của tôi, chúng tôi đã làm việc với các đại diện của Đan Mạch và Greenland để đảm bảo rằng Mỹ sẽ MÃI MÃI có đầy đủ khả năng thực hiện những gì cần thiết tại Greenland, nhằm bảo đảm và bảo vệ an ninh của Greenland cũng như Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”, Tổng thống Trump viết.

Tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy ông hài lòng với kết quả đàm phán và có thể sẽ không khơi lại các tuyên bố về chuyện sáp nhập Greenland, ít nhất trong tương lai gần. Ông cho biết, Mỹ sẽ sớm triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn trên hòn đảo, nhưng không giải thích cụ thể. Hiện Mỹ đã có căn cứ của Lực lượng Vũ trụ ở vùng tây bắc hẻo lánh của Greenland.

“Đây là giấc mơ trở thành hiện thực đối với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”, ông Trump viết.

Văn phòng Thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh trong thông cáo đưa ra cùng ngày rằng, thỏa thuận này sẽ tăng cường an ninh ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực.

Đến nay vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, như liệu Mỹ có xây thêm căn cứ mới ở Greenland hay không.

Mỹ hiện đã có gần như toàn quyền bay qua và đặt căn cứ tại Greenland, theo hiệp ước ký từ năm 1951.

Chưa rõ thỏa thuận sẽ được người dân Greenland đón nhận như thế nào. Greenland là một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Trong tuyên bố riêng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng thỏa thuận này đã “giải quyết vĩnh viễn và hoàn toàn” những quan ngại về an ninh quốc gia của Washington liên quan đến hòn đảo.

“Greenland sẽ mãi mãi là một phần của khu vực phòng thủ chiến lược của Bắc Mỹ, đồng thời loại trừ mọi đối thủ khỏi Greenland và khu vực xung quanh”, ông viết.

Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với báo chí rằng thỏa thuận cấm các quốc gia không thuộc NATO xây dựng căn cứ tại Greenland, chỉ cho phép Mỹ và các đồng minh thực hiện những “khoản đầu tư nhạy cảm” ở hòn đảo.

Thỏa thuận trao cho Mỹ quyền tiếp cận, quyền đặt căn cứ và quyền bay qua Greenland trong lâu dài, và các quyền này vẫn tiếp tục được duy trì ngay cả khi Greenland trở thành quốc gia độc lập.