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Người lính

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu tăng cường cao nhất sức mạnh pháo binh

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi lực lượng pháo binh tăng cường năng lực khi ông đến thăm các nhà máy sản xuất đạn dược trọng điểm trong tuần này.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim đã thị sát các cơ sở sản xuất vũ khí từ ngày 16 đến 18/9 cùng với các quan chức cấp cao, trong đó có ông Pak Jong-chon - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương thuộc Đảng Lao động cầm quyền.

KCNA dẫn lời ông Kim khẳng định: "Lực lượng pháo binh của chúng ta cần sở hữu năng lực tấn công tập trung, có sức công phá mạnh mẽ, quy mô lớn và đa năng nhất, đồng thời thực hiện một cách trách nhiệm hai nhiệm vụ là răn đe và tác chiến trong chiến tranh".

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Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm các nhà máy đạn dược và vũ khí không người lái. (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Kim nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng cần đóng vai trò lớn hơn trong việc thực hiện chính sách chiến lược của Đảng Lao động cầm quyền nhằm xây dựng một "quân đội hùng mạnh nhất".

Ông vạch ra các nhiệm vụ chính sách, bao gồm việc nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo cho các loại vũ khí tấn công và phòng thủ, cải tiến lớp giáp và mức độ tự động hóa của pháo binh, cũng như cải thiện điều kiện sản xuất.

Theo ông Shin Jong-woo - Tổng thư ký Diễn đàn An ninh và Quốc phòng Hàn Quốc (có trụ sở tại Seoul), dường như ông Kim đã đến thăm các nhà máy sản xuất hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng 600 mm và 240 mm, cũng như nhà máy vũ khí không người lái.

Triều Tiên quyết tâm duy trì lực lượng hạt nhân

Ngày 19/9, truyền thông Triều Tiên dẫn lời bà Kim Yo-jong - em gái Chủ tịch Kim Jong-un - tuyên bố, năng lực hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi chủ quyền và quyền được đảm bảo an ninh của mình”, bà Kim tuyên bố. "Việc đảm bảo uy tín của lực lượng hạt nhân là vấn đề quan trọng nhất đối với an ninh quốc gia”.

Theo bà Kim, vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên “không cần đến sự công nhận của phương Tây”. Vị thế này được bảo đảm bởi năng lực răn đe hạt nhân thực tế, đồng thời được xác lập một cách vĩnh viễn và không thể đảo ngược, bà Kim nhấn mạnh.

“Triều Tiên sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các lợi ích cốt lõi của quốc gia, đồng thời bảo đảm vững chắc hòa bình và an ninh trong khu vực, cũng như trên toàn thế giới, bằng cách ngăn chặn mọi thách thức và mối đe dọa từ bên ngoài thông qua sức mạnh áp đảo”, bà Kim tuyên bố.

Minh Hạnh
Yonhap
#Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un #nhà máy đạn dược #máy bay không người lái #chương trình hạt nhân của Triều Tiên

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