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Thông tin mới vụ bị nhánh cây trên đường đè trúng làm chồng chết, vợ bị thương

Anh Nhàn

TPO - Chiều 19/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin về sức khỏe bà D.T.T. (57 tuổi, quê Ninh Bình), người bị thương trong vụ nhánh cây rơi đè trúng xe máy hai vợ chồng đang đi trên đường An Dương Vương (TPHCM).

BS.CK2 Lê Đoàn Khắc Di - Phó khoa Chấn thương Sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy trả lời về sức khỏe bệnh nhân

BS.CK2 Lê Đoàn Khắc Di - Phó khoa Chấn thương Sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết khi được tiếp nhận, bệnh nhân D.T.T tỉnh táo, tiếp xúc được nhưng phản ứng hơi chậm, thang điểm hôn mê Glasgow (GCS) đạt 15 điểm. Trước đó, cẳng chân bệnh nhân đã được xử trí cố định bằng nẹp tại bệnh viện tuyến trước.

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Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám cho bệnh nhân

Ngay khi nhập Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng chuyên sâu, gồm chụp CT scan sọ não, lồng ngực, cột sống ngực, cột sống thắt lưng cùng các xét nghiệm cơ bản.

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu, gãy đốt sống lưng, gãy xương sườn, tổn thương một phần hai phổi, cùng một số vị trí gãy xương ở chân và bàn chân phải.

Do chấn thương phức tạp, bệnh viện tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa để thống nhất hướng điều trị.

“Hiện tại thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt và các dấu hiệu sinh hiệu đều ổn định. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực”, BS.CK2 Lê Đoàn Khắc Di thông tin.

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Bà D.T.T. (57 tuổi, quê Ninh Bình) đang được điều trị

Trước đó, khoảng 18h25 ngày 18/9, trong lúc TPHCM có mưa lớn kèm gió mạnh, một nhánh cây lớn trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán) bất ngờ bị tét và rơi trúng một xe buýt đang lưu thông. Nhánh cây sau đó văng xuống đường, đè trúng xe máy do ông L.V.D. (59 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển, chở theo vợ là bà T.

Cú va chạm khiến hai vợ chồng ngã xuống đường. Ông D. bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Bà T. bị thương, được đưa đến Bệnh viện An Bình để sơ cứu, theo dõi, điều trị trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau vụ việc, lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm và dọn dẹp cây xanh để đảm bảo giao thông.

Lãnh đạo UBND phường Chợ Quán cũng đến bệnh viện thăm hỏi người bị thương và chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong.

Đại diện UBND phường Chợ Quán cho biết thời gian tới sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM rà soát, kiểm tra tình trạng cây xanh trên địa bàn và có phương án cắt tỉa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Nguyên nhân chính thức của vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

Anh Nhàn
#Tai nạn nhánh cây rơi #Chấn thương sọ não #Chấn thương phức tạp #Vụ đè chết TPHCM #An toàn cây xanh

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