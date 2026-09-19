Cập nhật giải pháp mới trong quản lý cường kinh và tránh thai

Tại hội nghị khoa học về sức khỏe sinh sản, các chuyên gia sản phụ khoa cập nhật những dữ liệu lâm sàng và lựa chọn điều trị mới trong quản lý cường kinh và tránh thai, đặc biệt ở phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh.

Từ những thay đổi tưởng như bình thường

Cập nhật những tiến bộ trong điều trị cường kinh và tránh thai là nội dung được các chuyên gia tập trung thảo luận tại chuỗi hội thảo khoa học chuyên đề “Liệu pháp nội tiết mới trong quản lý cường kinh và tránh thai: từ bằng chứng tới kinh nghiệm lâm sàng”, do Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) tổ chức tại Hà Nội và TPHCM, với sự đồng hành của Bayer Việt Nam.

Chuỗi hội thảo khoa học chuyên đề “Liệu pháp nội tiết mới trong quản lý cường kinh và tránh thai: từ bằng chứng tới kinh nghiệm lâm sàng”. Ảnh: Thùy Minh.

Chuỗi chương trình có sự tham gia của các chuyên gia sản phụ khoa trong nước và quốc tế, trong đó có TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, BS. CKII Vương Đình Bảo Anh – Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và GS. Giovanni Grandi (Ý). Chương trình tập trung vào những bằng chứng lâm sàng mới, kinh nghiệm thực hành và định hướng lựa chọn phương pháp phù hợp với từng người bệnh.

Thông qua việc kết nối các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, chuỗi hội nghị khoa học lần này tiếp tục góp phần thúc đẩy chất lượng thực hành chăm sóc sức khỏe phụ nữ dựa trên bằng chứng khoa học.

Ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam, chia sẻ tại hội nghị: “Sức khỏe phụ nữ luôn là một trong những lĩnh vực trọng tâm của Bayer trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Trong hơn một thế kỷ qua, chúng tôi không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu chăm sóc sức khỏe chưa được đáp ứng của phụ nữ ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống.”

Ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Minh.

“Bên cạnh việc phát triển các giải pháp dựa trên nền tảng khoa học, Bayer cũng tích cực hợp tác cùng các hội chuyên ngành, cơ sở y tế và cộng đồng khoa học để hỗ trợ cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy thực hành y khoa dựa trên bằng chứng”, ông James Alexander cho biết thêm.

Cường kinh không chỉ là “ra nhiều máu”

Theo các chuyên gia, cường kinh là một trong những vấn đề thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nhưng thường bị xem nhẹ. Nhiều phụ nữ cho rằng kinh nguyệt ra nhiều, kéo dài hoặc thất thường là thay đổi tất yếu của tuổi tác và chấp nhận sống chung.

Trong khi đó, cường kinh có thể ảnh hưởng đáng kể đến thể chất, cảm xúc và sinh hoạt hằng ngày. Tình trạng mất máu kéo dài còn có thể dẫn đến thiếu sắt, thiếu máu, gây mệt mỏi, chóng mặt và làm suy giảm khả năng làm việc, học tập và vận động.

Cường kinh không được xác định đơn thuần bằng lượng máu mất đi. Theo các hướng dẫn chuyên môn, mức độ ảnh hưởng của tình trạng chảy máu đến chất lượng cuộc sống cũng cần được cân nhắc trong đánh giá và xử trí.

Phụ nữ cần lưu ý khi phải thay băng vệ sinh hoặc sản phẩm vệ sinh quá thường xuyên, thường xuyên bị rò rỉ, kỳ kinh kéo dài bất thường, xuất hiện cục máu đông lớn hoặc ra máu giữa các kỳ kinh.

Cường kinh có nhiều nguyên nhân, từ rối loạn phóng noãn, u xơ tử cung, polyp nội mạc tử cung đến một số bệnh lý khác. Vì vậy, xác định nguyên nhân trước khi lựa chọn phương pháp điều trị là bước quan trọng.

Chia sẻ từ góc độ chuyên môn lâm sàng, BS. CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết: “Hiện nay, điều trị cường kinh hay chảy máu kinh nguyệt bất thường có nhiều lựa chọn nội khoa khác nhau, bao gồm các biện pháp không hormon và hormon, tuy nhiên các liệu pháp nội khoa này chưa được nghiên cứu chuyên sâu để cải thiện tối ưu bệnh lý này của người phụ nữ. Điều này dẫn đến bệnh chưa được kiểm soát toàn diện, đặc biệt vấn đề này hay gặp ở các nhóm bệnh nhân vị thành niên và nhóm bệnh nhân tiền mãn kinh. Đây là những nhóm bệnh nhân có nhiều khó khăn liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Đặc biệt họ cần được quan tâm về việc sử dụng liệu pháp tối ưu để tránh những biến cố phức tạp điều trị dẫn đến phải chuyển đổi thuốc hoặc phẫu thuật.”

BS. CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Minh

Tiền mãn kinh vẫn cần tránh thai

Một vấn đề khác được các chuyên gia lưu ý là nhu cầu tránh thai ở phụ nữ tiền mãn kinh. Dù khả năng sinh sản giảm dần theo tuổi, nhưng chưa mất hoàn toàn trước khi mãn kinh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ vẫn có thể mang thai trước khi mãn kinh hoàn toàn và cần được tư vấn sử dụng các biện pháp tránh thai phù hợp cho đến khi đã trải qua 12 tháng liên tiếp không có kinh, trong trường hợp không có nguyên nhân khác gây mất kinh.

Đối với phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, mang thai ngoài ý muốn không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân, gia đình và chất lượng cuộc sống, mà còn có thể đi kèm nguy cơ cao hơn về các biến chứng thai kỳ và các vấn đề sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Thêm vào đó, phụ nữ ở độ tuổi này thường đồng thời đối mặt với những thay đổi nội tiết, các triệu chứng phụ khoa và các bệnh lý nền liên quan đến tuổi tác, đòi hỏi việc lựa chọn biện pháp tránh thai cần được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở hiệu quả, độ an toàn và sự phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng cá nhân.

Với phụ nữ vừa có tình trạng ra máu nhiều vừa có nhu cầu tránh thai, bác sĩ cần đánh giá đồng thời nhiều yếu tố như nguyên nhân gây chảy máu, bệnh lý đi kèm, nguy cơ sức khỏe, nhu cầu sinh sản và mong muốn, ưu tiên của người bệnh.

TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phụ sản Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chia sẻ: “Hiện nay, chúng ta hướng đến những thế hệ thuốc tránh thai mới với hàm lượng nội tiết thấp hơn, đồng thời vẫn duy trì hiệu quả tránh thai. Đặc biệt, một số lựa chọn còn có thể được sử dụng trong những trường hợp cần kiểm soát tình trạng rong kinh, cường kinh, qua đó đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ.”.

TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phụ sản Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Thùy Minh

Hội thảo nêu trên cũng đề cập đến một liệu pháp nội tiết đường uống thế hệ mới, vừa được phê duyệt chính thức cho cả hai chỉ định điều trị cường kinh và tránh thai, với hiệu quả và độ an toàn được chứng minh qua các nghiên cứu lâm sàng. Giải pháp này góp phần mở rộng lựa chọn điều trị, hỗ trợ bác sĩ cá thể hóa chăm sóc phù hợp với nhu cầu của từng phụ nữ.

Điểm đặc biệt của giải pháp này là sự kết hợp giữa estrogen gần với nội tiết sinh lý của cơ thể và progestin, được thiết kế theo phác đồ liều động nhiều pha nhằm mô phỏng biến đổi nội tiết tự nhiên trong chu kỳ kinh nguyệt. Cơ chế này giúp ổn định nội mạc tử cung, giảm hiện tượng bong tróc quá mức, từ đó góp phần cải thiện tình trạng cường kinh/chảy máu kinh nguyệt bất thường, đồng thời vẫn duy trì hiệu quả tránh thai cho phụ nữ có nhu cầu.

BS. CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi nhận xét: “Sự ra đời của liệu pháp nội tiết đường uống thế hệ mới mang đến thêm một lựa chọn điều trị có giá trị, hỗ trợ bác sĩ cá thể hóa điều trị phù hợp với những nhu cầu khác nhau của từng người bệnh. Điều này cũng góp phần giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như hoạch định cuộc sống của mình, cải thiện chất lượng cuộc sống.”

Mỗi phụ nữ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau, từ kiểm soát chu kỳ kinh nguyệt, giảm đau, tránh thai đến duy trì khả năng sinh sản. Việc thăm khám sớm, trao đổi cởi mở với bác sĩ và lựa chọn hướng xử trí phù hợp có thể giúp phụ nữ kiểm soát triệu chứng tốt hơn, bảo vệ sức khỏe và duy trì chất lượng cuộc sống. Thùy Minh