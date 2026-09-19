Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Chiều ngày 19/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định nội dung thuộc thẩm quyền. Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 18/9, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công công tác khác với ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

tp-img-4869.jpg
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng ông Vương Quốc Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với ông Vương Quốc Tuấn do đã chuyển công tác khác.

tp-img-4880.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường (bên trái) chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Kỳ họp đã thực hiện quy trình bầu ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy Thái Nguyên và các đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

tp-img-4902.jpg
Ông Nguyễn Thế Mạnh, tân chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ông Mạnh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, thu hút đầu tư; phòng chống tham nhũng, nâng cao đời sống nhân dân.

"Trên cương vị mới, tôi sẽ tận tâm, tận lực, phụng sự vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra", ông Mạnh khẳng định.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Thế Mạnh trưởng thành từ ngành Thanh tra Bộ Tài chính, trải qua nhiều vị trí công tác.

Từ tháng 3/2016, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Từ tháng 7/2020, ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tháng 3/2025, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 19/9/2026, ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Chủ tịch UBND tỉnh #Nguyễn Thế Mạnh #Chính trị #Miễn nhiệm #Kỳ họp #HĐND tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe