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Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Sau khi ngồi trên lan can cầu Bến Tượng, nữ sinh nhảy xuống sông để lại 1 xe điện và thẻ học sinh. Đến 18h 35 chiều nay, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách cầu này khoảng 150m

Chiều ngày 19/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Sơn (Thái Nguyên) cho biết, lực lượng chức năng của phường vừa phối hợp và với các đơn vị tìm kiếm nữ sinh nhảy cầu Bến Tượng.

Theo ông Dũng, khoảng 12h ngày 19/9, tại cầu Bến Tượng trên sông Cầu (nối phường Phan Đình Phùng với phường Linh Sơn) có một nữ sinh ngồi ở hành lang của cầu rồi nhảy xuống sông. Nữ sinh này để lại 1 chiếc xe đạp điện (dưới gầm cầu) và 1 thẻ học sinh (trên cầu).

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Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Qua xác minh, người nhảy cầu là Đỗ Hoàng N (nữ, SN 2010), trú tại tổ dân phố 20, phường Linh Sơn. Hiện là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Đồng Hỷ.

Sau khi nhận được thông tin, UBND phường Linh Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường phối hợp với Phòng PC07 (Công an tỉnh Thái Nguyên), khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đến 18h35 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được được tìm thấy cách cầu Bến Trượng khoảng 150 m

Thanh Hiếu
#Nhảy cầu #Thái Nguyên #Cầu Bến Tượng #Tìm kiếm #Phường Linh Sơn #Nữ sinh #Đồng Hỷ

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