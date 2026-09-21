Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ukraine bị tấn công dữ dội sau khi tập kích Nga bằng hàng ngàn UAV

Bình Giang

TPO - Ngày 21/9, giới chức Ukraine cho biết các máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công dữ dội vào thành phố Zaporizhzhia ở miền nam đất nước, 1 ngày sau khi lực lượng Ukraine phóng hơn 1.000 UAV vào lãnh thổ Nga.

ap26264237955113.jpg
Đám cháy ở trung tâm thương mại Intrade thuộc thành phố Zaporizhzhia của Ukraine ngày 21/9. (Ảnh: AP)

Các cuộc tấn công diễn ra hằng ngày cho thấy nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào, dù cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.

Không có dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột đang giảm nhiệt, khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện thường niên ở New York. Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch tham dự kỳ họp.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang muốn gia tăng sức ép để Mátxcơva rút khỏi Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông sẵn sàng từ bỏ các mục tiêu của mình.

Ông Zelensky nói rằng đợt tấn công mới nhất của Nga đã đánh trúng nhiều mục tiêu, khiến 5 người bị thương. Ông cho biết Nga cũng tấn công 9 khu vực khác của Ukraine.

“Nga không lùi bước và đang gửi đi nhiều tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng mở rộng cuộc chiến. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chúng tôi sẽ thảo luận về cách đạt được hòa bình thông qua những nỗ lực chung”, ông Zelensky nói.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 21/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ vừa tấn công các trung tâm hậu cần, kho hàng và cảng của Ukraine, cùng nhiều địa điểm khác có liên quan đến quân sự.

Đợt tấn công quy mô lớn diễn ra sau khi Ukraine triển khai đợt tập kích ồ ạt bằng UAV vào Nga trong 2 ngày cuối tuần qua, trong đó có hàng trăm chiếc hướng về thủ đô Mátxcơva, đúng thời điểm cử tri Nga đi bỏ phiếu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 244 UAV Ukraine trên các khu vực của Nga và vùng biển thuộc Biển Đen trong đêm.

Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ hoặc chế áp 148 UAV của Nga.

Trong khi đó, Moldova báo cáo thêm một vụ UAV xâm nhập vùng trời. Trong các đợt tập kích trên không, UAV đã nhiều lần bay lạc vào lãnh thổ các quốc gia láng giềng.

Bình Giang
Theo AP
#Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Drone #Liên Hợp Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe