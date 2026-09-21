Ukraine bị tấn công dữ dội sau khi tập kích Nga bằng hàng ngàn UAV

TPO - Ngày 21/9, giới chức Ukraine cho biết các máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công dữ dội vào thành phố Zaporizhzhia ở miền nam đất nước, 1 ngày sau khi lực lượng Ukraine phóng hơn 1.000 UAV vào lãnh thổ Nga.

Đám cháy ở trung tâm thương mại Intrade thuộc thành phố Zaporizhzhia của Ukraine ngày 21/9. (Ảnh: AP)

Các cuộc tấn công diễn ra hằng ngày cho thấy nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào, dù cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm.

Không có dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột đang giảm nhiệt, khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện thường niên ở New York. Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch tham dự kỳ họp.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang muốn gia tăng sức ép để Mátxcơva rút khỏi Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông sẵn sàng từ bỏ các mục tiêu của mình.

Ông Zelensky nói rằng đợt tấn công mới nhất của Nga đã đánh trúng nhiều mục tiêu, khiến 5 người bị thương. Ông cho biết Nga cũng tấn công 9 khu vực khác của Ukraine.

“Nga không lùi bước và đang gửi đi nhiều tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng mở rộng cuộc chiến. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, chúng tôi sẽ thảo luận về cách đạt được hòa bình thông qua những nỗ lực chung”, ông Zelensky nói.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 21/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ vừa tấn công các trung tâm hậu cần, kho hàng và cảng của Ukraine, cùng nhiều địa điểm khác có liên quan đến quân sự.

Đợt tấn công quy mô lớn diễn ra sau khi Ukraine triển khai đợt tập kích ồ ạt bằng UAV vào Nga trong 2 ngày cuối tuần qua, trong đó có hàng trăm chiếc hướng về thủ đô Mátxcơva, đúng thời điểm cử tri Nga đi bỏ phiếu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 244 UAV Ukraine trên các khu vực của Nga và vùng biển thuộc Biển Đen trong đêm.

Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ hoặc chế áp 148 UAV của Nga.

Trong khi đó, Moldova báo cáo thêm một vụ UAV xâm nhập vùng trời. Trong các đợt tập kích trên không, UAV đã nhiều lần bay lạc vào lãnh thổ các quốc gia láng giềng.