Tổng thống Mỹ Trump dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc: Dồn dập các cuộc gặp, 'nóng' vấn đề Iran

TPO - Chương trình kéo dài hai ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bao gồm một loạt các cuộc gặp song phương với những nhân vật chính trị quan trọng, như lãnh đạo Ukraine, Anh và Thị trưởng New York.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Gần 130 nguyên thủ quốc gia sẽ nhóm họp tại New York trong bối cảnh trật tự thế giới thời hậu Thế chiến II đang bị thử thách. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc vẫn chưa tìm được ứng cử viên nổi bật nào để thay thế Tổng thư ký Antonio Guterres, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ đến New York vào chiều 21/9 để tham dự các "sự kiện chính trị" tại Tháp Trump vào buổi tối cùng ngày. Sáng 22/9, ông Trump sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết: “Tổng thống sẽ nêu bật cách ông và chính quyền của mình trực diện đối mặt với những vấn đề phức tạp trên toàn cầu. Ông sẽ đề cập đến tầm quan trọng của việc đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Xung đột với Iran bao trùm các cuộc gặp

Bao trùm các cuộc gặp của Tổng thống Trump là căng thẳng giữa Mỹ và Israel với Iran - cuộc xung đột đã kéo dài hơn sáu tháng nhưng chưa thấy hồi kết và có nguy cơ lan rộng khi lực lượng Houthi tại Yemen (vốn thân Iran) tấn công Ả-rập Xê-út và đe dọa một tuyến đường vận tải biển huyết mạch.

Vấn đề Iran nhiều khả năng sẽ được thảo luận khi ông Trump tham dự cuộc họp với các nhà lãnh đạo Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Sau đó, ông sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi hội đồng này.

Tại đây, ông dự kiến ​​có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với bà Delcy Rodriguez - người giữ chức tổng thống lâm thời của Venezuela và được Washington hậu thuẫn sau khi cựu Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Gặp gỡ Thị trưởng New York

Vào ngày 21/9, Tổng thống Trump - một thành viên đảng Cộng hòa xuất thân từ thành phố New York - sẽ gặp Thị trưởng New York Zohran Mamdani (thuộc đảng Dân chủ).

Cuộc gặp sẽ diễn ra tại dinh thự chính thức của thị trưởng, và tập trung vào "các vấn đề ảnh hưởng đến thành phố New York cũng như người dân nơi đây".

Hai chính trị gia này từng chỉ trích quan điểm chính sách của đối phương, và có thế giới quan hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, cuộc gặp đầu tiên của họ tại Nhà Trắng vào tháng 11/2025 lại diễn ra trong bầu không khí thân thiện, và ông Mamdani mô tả cuộc gặp thứ hai vào đầu năm 2026 là “hiệu quả”.

Một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận thông tin về cuộc gặp với ông Mamdani.

Tiếp lãnh đạo Ukraine, Anh

Cũng nằm trong lịch trình của Tổng thống Trump là cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội, rằng ông và ông Trump đã thống nhất gặp nhau tại New York. Nhà lãnh đạo Ukraine không nêu rõ thời gian cụ thể, nhưng một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết cuộc gặp dự kiến ​​diễn ra vào ngày 22/9.

Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận về khả năng diễn ra cuộc gặp với ông Zelensky.

Vào ngày 22/9, ông Trump dự kiến ​​có các cuộc gặp song phương riêng biệt với Thủ tướng Anh Andy Burnham - cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo, và gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Các phương tiện truyền thông Iraq tuần trước đưa tin, Tổng thống Trump cũng sẽ gặp Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi vào một thời điểm nào đó trong khuôn khổ hội nghị của Liên Hợp Quốc.