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Pháp luật

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Hà Nội: CSGT truy vết phương tiện, kịp thời tìm thấy nữ sinh mất liên lạc

Thanh Hà

TPO - Phát hiện con gái rời khỏi nhà nhưng không liên lạc được, gia đình người dân ở Hà Nội đã nhanh chóng nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ tìm kiếm.

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Gia đình đến đón nữ sinh về nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h50 ngày 20/9, gia đình anh C.V.M (SN 1983, trú tại xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) phát hiện con gái là C.T.N.Q (SN 2010) không có mặt tại nhà, nhiều lần liên lạc nhưng không được.

Qua trích xuất camera, gia đình xác định cháu đã lên một xe taxi biển kiểm soát 19H-050.XX, nhưng chưa rõ di chuyển đi đâu.

Lo lắng cho con, gia đình anh M. đã liên hệ Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, đơn vị khẩn trương triển khai xác minh thông tin phương tiện và hành trình di chuyển.

Qua rà soát, nhận định chiếc taxi có khả năng di chuyển về khu vực Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), đơn vị đã liên hệ Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để phối hợp tìm kiếm.

Tiếp nhận thông tin, Trung tá Hoàng Minh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14, đã chỉ đạo tổ công tác khẩn trương rà soát khu vực các bến xe và địa bàn lân cận.

Hơn 17h cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe taxi biển kiểm soát 19H-050.XX đang dừng gần khu vực Bến xe Nước Ngầm nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Q. đang ở trên xe cùng một nam thanh niên, dự kiến đón xe khách đi Thanh Hóa vào khoảng 18h. Tổ công tác đã đưa cháu Q. về Công an phường Yên Sở để làm việc và thông báo cho gia đình đến đón.

Sau khi đón con trở về, gia đình anh C.V.M đã viết thư cảm ơn Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 14 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp tìm kiếm, kịp thời hỗ trợ gia đình.

Thanh Hà
#Tìm kiếm trẻ mất tích #CSGT Hà Nội #Xe taxi Nước Ngầm #Giáo dục học sinh #An ninh trật tự

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