Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bóc gỡ đường dây 'sex tour' giá 10-15 triệu đồng/lượt, sau cuộc đột kích homestay ở Cao Bằng

Quốc Nam

TPO - Từ việc phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Cao Bằng đã bóc gỡ đường dây mại dâm theo hình thức “tour du lịch”.

Ngày 21/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc 3 cặp nam, nữ có hành vi mua bán dâm tại một homestay trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng. Đồng thời bắt giữ khẩn cấp một người được xác định có vai trò kết nối, môi giới mua bán dâm.

Theo đó, rạng sáng 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an xã Nguyễn Huệ kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Homestay K.H. trên địa bàn xã Nguyễn Huệ.

Lực lượng chức năng phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm. Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ tiền, điện thoại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Cơ quan công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một Homestay. Ảnh: Công an tỉnh Cao bằng.

Cơ quan công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một Homestay. Ảnh: Công an tỉnh Cao bằng.

Các đối tượng mua dâm khai nhận liên hệ với M.P.T. (sinh năm 2003), trú tại xã Đàm Thủy qua mạng xã hội để tìm người bán dâm, T. sau đó kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn, thỏa thuận mức giá từ 10 - 15 triệu đồng mỗi lần mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T. để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt, thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

Qua xác minh, đơn vị phát hiện dấu hiệu hoạt động mại dâm theo hình thức “tour du lịch”, từ đó xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Nam
#mại dâm #Cao Bằng #tour du lịch #bắt giữ #điều tra #môi giới #du lịch #mua bán dâm #bán dâm #mua dâm #tú bà sinh năm 2003

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe