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Thế giới

Kết quả sơ bộ bầu cử Quốc hội Nga: Đảng của ông Dmitry Medvedev trên đà chiến thắng

Minh Hạnh

TPO - Đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất đang trên đà giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử quốc hội - sự kiện được Điện Kremlin coi là phép thử về mức độ ủng hộ của công chúng.

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Ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, lãnh đạo đảng Nước Nga Thống nhất. (Ảnh: Tass)

Theo kết quả sơ bộ được công bố đêm 20/9, với 52,27% số phiếu được kiểm, đảng Nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu cuộc bầu cử quốc hội với 57,84% số phiếu bầu.

Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,74% số phiếu, cùng các đảng Dân chủ Tự do Nga (8,73% số phiếu), Đảng Những người mới (7,88% số phiếu) và đảng Nước Nga Công bằng (5,13% số phiếu) - dù bị bỏ xa về tỷ lệ phiếu bầu - nhưng vẫn trên đà giành được ghế tại Duma Quốc gia.

Như vậy, đảng cầm quyền của Nga duy trì thế đa số đủ để quyết định về hiến pháp tại Duma Quốc gia, và có thể nắm giữ khoảng 331 ghế (trên tổng số 450 ghế) tại cơ quan này.

Ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, lãnh đạo đảng Nước Nga Thống nhất - tuyên bố đảng này đã thể hiện một cách đầy bản lĩnh. Theo ông, kết quả bầu cử cho thấy người dân Nga đã tin tưởng giao phó cho đảng tiếp tục điều hành đất nước.

Các quan chức Chính phủ Nga cáo buộc Ukraine tìm cách phá hoại cuộc bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia, sau khi Kiev triển khai hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) tấn công Mátxcơva và các khu vực khác. Hãng thông tấn nhà nước Tass mô tả đây là cuộc tấn công UAV quy mô lớn nhất của Ukraine nhằm vào Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Theo các cơ quan phụ trách bầu cử, hệ thống bỏ phiếu cũng phải hứng chịu nhiều đợt tấn công mạng, mặc dù quy trình bầu cử nhìn chung vẫn diễn ra suôn sẻ.

Bà Ella Pamfilova - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) - cho biết các cuộc tấn công gần đây không làm cử tri nản lòng.

Hãng tin RIA dẫn lời bà nói: "Họ càng gây áp lực lên chúng tôi, chúng tôi càng thấy rõ mức độ đoàn kết chưa từng có của công chúng".

Dữ liệu của CEC cho thấy, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã đạt gần 57% - mức cao kỷ lục - vào đầu giờ tối, trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 25/9, sau khi toàn bộ phiếu bầu được kiểm đếm kỹ lưỡng và các thủ tục theo quy định của pháp luật được hoàn tất.

Minh Hạnh
Tass, Reuters
#Đảng Nước Nga Thống nhất #bầu cử Duma Quốc gia Nga #Quốc hội Nga #Tổng thống Nga Vladimir Putin

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