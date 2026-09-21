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Thế giới

Nổ trên biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên, ba binh sĩ bị thương

Minh Hạnh

TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, ba sĩ quan quân đội nước này đã bị thương trong một vụ nổ chưa rõ nguyên nhân khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực phía tây của Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Bán đảo Triều Tiên.

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Một binh sĩ Hàn Quốc tại biên giới với Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Theo JCS, các sĩ quan đã được đưa đi cấp cứu, nhưng tình trạng sức khỏe chưa được tiết lộ.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin vụ nổ có thể do mìn gây ra. Hiện chưa rõ quả mìn phát nổ là do quân đội Triều Tiên hay quân đội Hàn Quốc đặt.

JCS cho biết, vụ nổ xảy ra ở phía nam Đường Phân định Quân sự, nằm trong khu vực DMZ. Khu vực này đã chia cắt hai miền bán đảo Triều Tiên kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì một hiệp ước hòa bình.

Quân đội Hàn Quốc đang xem xét khả năng một quả mìn chưa xác định đã phát nổ trong quá trình dọn dẹp tuyến đường tại DMZ, hoặc khả năng mìn của Triều Tiên bị cuốn trôi bởi những trận mưa lớn gần đây đã phát nổ.

Các vụ nổ mìn là mối nguy hiểm thường trực tại DMZ và vùng lân cận, nơi các loại vũ khí còn sót lại cùng những quả mìn nằm rải rác đã nhiều lần gây thương tích cho binh sĩ của cả hai bên.

Trước đó, lực lượng Triều Tiên đã nối lại công tác gia cố phòng thủ gần biên giới từ tháng 3, bao gồm việc rải mìn và dựng hàng rào.

Hồi đầu tháng này, nghị sĩ Hàn Quốc Yu Yong-weon cho biết, các bãi mìn và những công trình khác do Triều Tiên xây dựng đã vượt qua Đường Phân định Quân sự khoảng 10 đến 15 m tại sáu địa điểm ở khu vực phía tây của DMZ.

Minh Hạnh
Reuters
#Hàn Quốc #Triều Tiên #Khu phi quân sự DMZ #Bán đảo Triều Tiên

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