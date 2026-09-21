Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Triều Tiên im lặng bất thường về vụ phóng cùng lúc hai tên lửa đạn đạo

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 21/9 không đề cập đến vụ phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản một ngày trước đó.

2025-12-29t001904z-1033476665-rc2xpianytie-rtrmadp-3-northkorea-missiles.jpg
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Thông thường, Triều Tiên sẽ đưa tin về các vụ thử tên lửa vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, quy luật này đã trở nên thiếu nhất quán trong những tháng gần đây.

Ba vụ phóng tên lửa vào tháng trước hoàn toàn không được truyền thông Triều Tiên đưa tin, trong khi vụ phóng ngày 12/9 - diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự ba bên - lại được thông báo hai ngày sau đó.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, ngày 20/9, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa từ khu vực Wonsan. Hai vụ phóng cách nhau khoảng ba giờ, quả thứ nhất vào lúc 15h và quả thứ hai vào khoảng 17h50. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 14 của nước này trong năm nay.

Theo JCS, tên lửa đầu tiên bay được quãng đường khoảng 450 km, trong khi tên lửa thứ hai bay xa hơn 600 km.

Vụ phóng diễn ra hai ngày sau khi bà Kim Yo-jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - lên án cuộc tập trận hải quân đa quốc gia "Pacific Vanguard", đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn.

Bình Nhưỡng đã gia tăng chỉ trích đối với các cuộc tập trận quân sự quan trọng trong khu vực có sự tham gia của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ - Nhật - Hàn đã tiến hành tham vấn qua điện thoại để chia sẻ thông tin và thảo luận về các biện pháp ứng phó sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

"Ba quan chức đã chia sẻ thông tin liên quan và thảo luận về các biện pháp ứng phó trong tương lai", Bộ này cho biết trong một thông cáo. "Cơ quan ngoại giao của ba nước duy trì một kênh liên lạc để kịp thời chia sẻ thông tin và các đánh giá mỗi khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo”.

Minh Hạnh
Yonhap
#Triều Tiên #thử tên lửa #tên lửa đạn đạo #Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe