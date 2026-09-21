Triều Tiên im lặng bất thường về vụ phóng cùng lúc hai tên lửa đạn đạo

TPO - Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 21/9 không đề cập đến vụ phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản một ngày trước đó.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Thông thường, Triều Tiên sẽ đưa tin về các vụ thử tên lửa vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, quy luật này đã trở nên thiếu nhất quán trong những tháng gần đây.

Ba vụ phóng tên lửa vào tháng trước hoàn toàn không được truyền thông Triều Tiên đưa tin, trong khi vụ phóng ngày 12/9 - diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự ba bên - lại được thông báo hai ngày sau đó.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, ngày 20/9, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa từ khu vực Wonsan. Hai vụ phóng cách nhau khoảng ba giờ, quả thứ nhất vào lúc 15h và quả thứ hai vào khoảng 17h50. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 14 của nước này trong năm nay.

Theo JCS, tên lửa đầu tiên bay được quãng đường khoảng 450 km, trong khi tên lửa thứ hai bay xa hơn 600 km.

Vụ phóng diễn ra hai ngày sau khi bà Kim Yo-jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - lên án cuộc tập trận hải quân đa quốc gia "Pacific Vanguard", đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn.

Bình Nhưỡng đã gia tăng chỉ trích đối với các cuộc tập trận quân sự quan trọng trong khu vực có sự tham gia của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Ngày 21/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ - Nhật - Hàn đã tiến hành tham vấn qua điện thoại để chia sẻ thông tin và thảo luận về các biện pháp ứng phó sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

"Ba quan chức đã chia sẻ thông tin liên quan và thảo luận về các biện pháp ứng phó trong tương lai", Bộ này cho biết trong một thông cáo. "Cơ quan ngoại giao của ba nước duy trì một kênh liên lạc để kịp thời chia sẻ thông tin và các đánh giá mỗi khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo”.