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Đi xe máy ngã vào công trường bị hai thanh sắt xuyên qua đùi và bụng

Hòa Hội

TPO - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công lấy 2 thanh sắt ra khỏi đùi và bụng nam bệnh nhân do ngã xe vào công trường đang thi công.

Theo thông tin từ bệnh viện, anh L.H.K. (SN 1986, ngụ TP. Cần Thơ) được tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào tối 18/9, trong tình trạng nguy kịch, trên người còn găm 2 thanh sắt lớn.

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Anh K. nhập bị 2 thanh sắt xuyên qua người.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó anh K. đi xe máy không may ngã vào khu vực công trường đang xây dựng và bị 2 thanh sắt đâm vào người. Người dân địa phương đã hỗ trợ cắt bớt các thanh sắt và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế sơ cứu, trước khi chuyển viện khẩn cấp lên tuyến trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp do thanh sắt đâm xuyên qua 2 đùi. Một thanh sắt xuyên từ đùi phải xuyên bụng lên hông trái, thanh sắt còn lại xuyên mặt ngoài đùi trái thấu xuống đùi phải.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã huy động các bác sĩ từ nhiều khoa tham gia mổ cấp cứu.

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2 thanh sắt được lấy ra.

Đội ngũ bác sĩ đã mổ lấy 2 thanh sắt, nối lại ruột non, xử trí các tổn thương vùng đùi bị tổn thương.

Sau khoảng 1h20 phút, ca phẫu thuật kết thúc thành công.

Sáng ngày 21/9, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.

Hòa Hội
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