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Thế giới

Tổng thống Mỹ muốn biến Khải Hoàn Môn ở Washington thành công trình quân sự

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, công trình Khải Hoàn Môn mà chính quyền muốn xây dựng tại Washington sẽ kiêm luôn vai trò là một tổ hợp quân sự.

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Các phương tiện di chuyển qua Cầu Memorial gần Vòng xoay Memorial ở Arlington - địa điểm được đề xuất để xây dựng Khải Hoàn Môn. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/9, Tổng thống Trump cho biết: “Theo đề nghị từ quân đội Mỹ và vì mục đích an ninh quốc gia, tôi đã đồng ý chuyển đổi công trình Khải Hoàn Môn tráng lệ thành một tổ hợp quân sự/Khải Hoàn Môn đẳng cấp hàng đầu, để làm nơi chứa, cất giữ và sẵn sàng triển khai nhanh chóng số lượng lớn máy bay không người lái tại cả khu vực Khải Hoàn Môn và quảng trường, đồng thời lưu trữ một lượng lớn đạn dược dành cho lính bắn tỉa".

“Sẽ không có công trình nào như thế này ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trong số 59 thành phố và thủ đô hàng đầu, Washington là nơi duy nhất trên thế giới không có Khải Hoàn Môn. Nhưng giờ đây sẽ có, và đó sẽ là công trình vĩ đại nhất trong số tất cả!”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Công trình khổng lồ được đề xuất xây dựng dọc theo sông Potomac, gần Nghĩa trang Quốc gia Arlington, là một phần trong những nỗ lực của ông Trump nhằm để lại dấu ấn cá nhân tại thủ đô.

Công trình cao khoảng 76 m dự kiến sẽ khởi công trong tháng này. Theo đề xuất, cổng chào sẽ được ốp đá granite, có ba bức tượng vàng trên đỉnh và một đài quan sát.

Do quy mô đồ sộ, công trình này sẽ che khuất tầm nhìn giữa Đài tưởng niệm Lincoln - một trong những địa danh mang tính biểu tượng của Washington - và Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nơi an nghỉ cuối cùng của hàng trăm nghìn quân nhân Mỹ.

Ngoài ra, công trình này cũng gây lo ngại do vị trí nằm gần Sân bay Quốc tế Ronald Reagan Washington.

Hôm 18/9, Cục Hàng không Liên bang (FAA) đã kết luận cổng chào không gây nguy hiểm cho các chuyến bay đến và đi từ sân bay gần đó, bất chấp những lo ngại từ các nghị sĩ đảng Dân chủ cho rằng dự án sẽ làm căng thẳng thêm tình hình không phận vốn đã rất phức tạp tại đây.

Minh Hạnh
Straitstimes, CBS News
#Khải Hoàn Môn #thủ đô Washington #Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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