Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp quan trọng

TPO - Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 21/9 với sự chủ trì của Chủ tịch Tập Cận Bình, tập trung thảo luận về công tác quản lý nội bộ và kỷ luật Đảng nhằm chuẩn bị cho một hội nghị quan trọng sắp tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Theo Tân Hoa Xã, cuộc họp đã nghiên cứu các vấn đề trọng yếu về việc kiên định tăng cường công tác tự quản lý Đảng.

Cuộc họp nhấn mạnh, để tăng cường tự quản lý Đảng toàn diện và nghiêm minh, cần thiết phải giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương; duy trì thái độ nghiêm túc, kiên định không lay chuyển; và hoàn thiện các cơ chế tự quản lý Đảng.

Cuộc họp kêu gọi nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp bách của việc kiên định thúc đẩy tự quản lý Đảng; áp dụng các tiêu chuẩn cao hơn và thực hiện các biện pháp cụ thể hơn để giải quyết những vấn đề nổi cộm trong công tác xây dựng Đảng.

Toàn Đảng cần "củng cố và tiếp tục phát huy môi trường chính trị lành mạnh đã được định hình trong công tác quản lý và lãnh đạo Đảng".

Cuộc họp cũng quyết định tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX tại Bắc Kinh từ ngày 26 đến 29/10.

Hội nghị, với trọng tâm là "một số vấn đề lớn liên quan đến việc duy trì và thúc đẩy công tác tự quản lý của Đảng một cách toàn diện và nghiêm minh", sẽ quy tụ hơn 300 ủy viên chính thức và dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương.