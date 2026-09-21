Nhà sản xuất Anh trai chông gai xin lỗi

TPO - Đơn vị sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai cho biết đang liên hệ với một thương hiệu thời trang xa xỉ để gửi lời xin lỗi chính thức, báo cáo sự việc và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan bản quyền.

Chiều 21/9, ban tổ chức game show Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ra thông báo nóng về vấn đề bản quyền liên quan chi tiết thiết kế sân khấu cổng cưới trong tiết mục của nhà Lục Lạc.

Cụ thể, ê-kíp sản xuất xác nhận sự cố vi phạm bản quyền đối với mẫu thiết kế thiệp mời năm 2017 của thương hiệu thời trang Gucci trong tiết mục Chuyện chàng cô đơn của nhà Lục Lạc, phát sóng tối 19/9.

Ban tổ chức nhận trách nhiệm cao nhất trong quy trình kiểm duyệt nội dung, hình ảnh trước khi phát sóng.

Tiết mục Chuyện chàng cô đơn lên sóng tối 19/9.

"Chúng tôi hiểu rằng, sự cố này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu bị vi phạm, mà còn làm tổn hại đến niềm tin của khán giả - những người luôn yêu thương, đồng hành chương trình. Đặc biệt, ban tổ chức vô cùng xin lỗi các anh tài nhà Lục Lạc, khi những nỗ lực và tâm huyết chuyên môn của các anh bị ảnh hưởng bởi sai sót từ khâu mỹ thuật và kiểm duyệt của ê-kíp", nhà sản xuất nói.

Đơn vị sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai cho biết đang liên hệ với thương hiệu thời trang để gửi lời xin lỗi chính thức, báo cáo sự việc và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan bản quyền theo đúng quy định.

Về việc xử lý và cập nhật lại tiết mục phát sóng, ban biên tập game show đang rà soát và biên tập lại hình ảnh vi phạm.

Ngoài ra, ban tổ chức chương trình khẳng định sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với nhân sự chịu trách nhiệm trực tiếp, đồng thời thắt chặt toàn bộ quy trình kiểm duyệt bản quyền cho tất cả tiết mục còn lại của chương trình để đảm bảo không lặp lại sự cố tương tự.

Thiết kế sân khấu show Anh trai tương đồng thiệp mời của thương hiệu thời trang xa xỉ.

Trước đó, ngay khi tiết mục Chuyện chàng cô đơn vừa lên sóng, một bài đăng trên mạng xã hội Threads đã chia sẻ hình ảnh sân khấu của chương trình đặt cạnh thiết kế thiệp mời thương hiệu thời trang đình đám. Hình ảnh so sánh cho thấy phần cổng cưới, cách tạo hình khung trang trí và một số chi tiết mỹ thuật trên sân khấu có nhiều điểm tương đồng với sản phẩm của thương hiệu.

Chỉ trong vòng hơn một tuần, Anh trai vượt ngàn chông gai liên tiếp gặp ồn ào. Trước đó, một biên đạo của chương trình phải lên tiếng xin lỗi khán giả và ca sĩ Đông Hùng vì những phát ngôn thiếu cẩn trọng.

Thời gian qua, chương trình cũng bị phản ứng vì chất lượng các tiết mục không ổn định, thiếu sản phẩm âm nhạc có sức lan tỏa và cách tính điểm hỏa lực gây tranh cãi.