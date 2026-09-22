Bạch Lộc mua 14 chiếc iPhone 18 Pro Max tặng nhân viên

TPO - Bạch Lộc thể hiện sự hào phóng với nhóm nhân viên. Hành động này cũng chứng minh sự nghiệp và danh tiếng của cô đang rất suôn sẻ.

Bạch Lộc gây chấn động khi mua hơn chục chiếc iPhone 18 Pro Max để tặng cho các nhân viên gồm trợ lý, diễn viên đóng thế, tài xế, vệ sĩ và nhân viên phụ trách quay chụp hình ảnh chính thức.

Bạch Lộc mua khoảng 14 chiếc iPhone màu băng thanh 1TB, tại Trung Quốc có giá bán khoảng 16.499 NDT/chiếc (hơn 64 triệu đồng) để tặng cho nhân viên. Tổng số tiền mỹ nhân sinh năm 1994 chi ra khoảng 227.000 NDT (gần 900 triệu đồng).

Các nhân viên nhận được quà của Bạch Lộc sau đó đã gửi lời cảm ơn tới "bà chủ".

Một nhân viên đóng thế chia sẻ: "Những nhân viên đi theo đoàn phim đều có phần. Quen biết Lộc tỷ 6 năm rồi, không ai là không thích làm việc cùng chị ấy. Dù chỉ mới hợp tác một bộ phim mọi người cũng không nỡ chia tay. Chị ấy luôn tràn đầy năng lượng, đối xử với mọi người đặc biệt tốt".

Hồ Y Lâm - nữ diễn viên đóng thế cho Bạch Lộc nhiều năm qua - bày tỏ: "Hạnh phúc đã ở đây rồi, tôi sẽ mãi là fan trung thành của chị Lộc".

Bạch Lộc mua iPhone bản mới tặng nhân viên.

Bạch Lộc không ít lần mua trà sữa, đồ ăn khao đoàn phim và các nhân viên của cô. Mỗi dịp lễ Tết, cô đều gửi bao lì xì hậu hĩnh. Vì vậy, các nhân viên trong ê-kíp gắn bó khá lâu với nữ diễn viên. Vào dịp Tết Nguyên đán, Bạch Lộc đã bỏ ra gần 300.000 NDT (hơn một tỷ đồng) để mua ô tô tặng trợ lý đồng hành với cô suốt 10 năm.

Trước hành động hào phóng của Bạch Lộc, khán giả dành nhiều lời khen ngợi và trêu đùa: "Làm thế nào để gặp được một bà chủ tốt tính giàu có như Bạch Lộc?", "Ê-kíp của Bạch Lộc còn tuyển người không?".

Theo Sina, hiện tại Bạch Lộc là tiểu hoa đán phát triển ổn định nhất trong lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1990-1995. Nữ diễn viên nắm trong tay khoảng 17 hợp đồng đại diện thương hiệu, nhờ đó giúp cô thu về hàng chục triệu NDT mỗi năm.

Cát-xê của Bạch Lộc ở mức 30-40 triệu NDT cho mỗi dự án. Cô là người chăm chỉ, miệt mài diễn xuất, mỗi năm tham gia khoảng 3-4 tác phẩm đều đặn.

Vài năm gần đây sự nghiệp của Bạch Lộc phát triển tốt với nhiều tác phẩm nổi bật như Bạch nguyệt phạn tinh, Lâm giang tiên, Trường nguyệt tẫn minh, Ninh An như mộng... Cô còn là thành viên thường trú của show truyền hình quốc dân Keep Running.

Bỏ qua những tranh cãi, sự nghiệp của Bạch Lộc đang phát triển rất tốt.

Bạch Lộc được đánh giá là ngôi sao có khả năng thu hút quảng cáo. Riêng Lâm giang tiên ghi nhận số lượng thương hiệu hợp tác tới 109 thương hiệu thuộc 25 ngành hàng. Điều này chứng minh cô có độ phổ biến rộng rãi với khán giả đại chúng, những người yêu thích và chờ đón phim của cô khá đông đảo. Các nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng của nữ diễn viên.