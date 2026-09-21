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Thế giới

Trung Quốc thông báo về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình

Minh Hạnh

TPO - Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25/9.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Chuyến đi này sẽ đánh dấu cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm nay giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực ổn định mối quan hệ vốn chịu nhiều thử thách bởi các tranh chấp về thương mại, công nghệ và an ninh quốc gia.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun, Chủ tịch Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm này theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Guo cho biết, nhà lãnh đạo Trung Quốc “sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Mỹ Trump về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ song phương, cũng như hòa bình và sự phát triển của thế giới”.

“Việc hai nguyên thủ quốc gia có các chuyến thăm chỉ trong vòng nửa năm sẽ đánh dấu một cột mốc có ý nghĩa lịch sử”, ông Guo phát biểu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao cấp nguyên thủ trong quan hệ Trung - Mỹ.

Người phát ngôn cho biết thêm, Bắc Kinh cam kết tăng cường đối thoại với Washington trong khuôn khổ “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” nhằm kiểm soát những bất đồng, cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Lần gần nhất Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump gặp nhau là tại Bắc Kinh vào tháng 5. Cuộc gặp này đã kết thúc với cam kết theo đuổi một “mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng”.

Trong chuyến thăm Mỹ tuần này, hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ thảo luận về thương mại, công nghệ và các lĩnh vực gây tranh cãi khác, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều khả năng sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm trong chương trình nghị sự.

Lịch trình chuyến thăm

Phía Mỹ xác nhận, Tổng thống Trump sẽ đón Chủ tịch Tập tại Căn cứ Liên hợp Andrews vào ngày 23/9, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày tại Washington.

Chuyến thăm cấp nhà nước sẽ bắt đầu vào ngày 24/9, với lễ đón chính thức tại Nhà Trắng và nghi thức duyệt đội danh dự tại Vườn Hồng, tiếp đó là các cuộc hội đàm trực tiếp.

Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Phòng Đông sau đó sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ, bao gồm Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Elon Musk, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, và CEO Nvidia Jensen Huang.

Ngày 25/9, ông Trump sẽ dùng trà với ông Tập tại Nhà Trắng, sau đó là chuyến tham quan Cơ quan Lưu trữ Quốc gia trước khi nhà lãnh đạo Trung Quốc về nước.

Tờ SCMP đưa tin hồi đầu tháng này, Bắc Kinh đang cân nhắc cử một nhóm lãnh đạo cấp cao từ các lĩnh vực công nghệ, xe điện và hàng không vũ trụ tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến thăm Washington.

Các nguồn tin chia sẻ với SCMP, rằng việc lựa chọn nhân sự này được thực hiện theo mô hình phái đoàn doanh nghiệp Mỹ từng tháp tùng ông Trump tới Bắc Kinh vào tháng 5.

Hôm 20/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã gặp nhau tại New York để tiến hành vòng thảo luận cuối cùng, nhất trí thiết lập đối thoại về trí tuệ nhân tạo và đưa vào hoạt động một cơ quan thương mại song phương.

Minh Hạnh
SCMP
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Bộ Ngoại giao Trung Quốc #trí tuệ nhân tạo #AI

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