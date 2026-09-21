Mỹ chuẩn bị chiến dịch trừng phạt nhằm giải thể Toà án Hình sự quốc tế

TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đang chuẩn bị áp các biện pháp trừng phạt trên diện rộng với Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), đánh dấu sự leo thang đáng kể trong nỗ lực của Washington nhằm làm suy yếu và giải thể thể chế này, sau khi ICC ban lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trụ sở ICC ở Hà Lan. (Ảnh: Reuters)

Báo Wall Street Journal dẫn tài liệu và thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt mà Washington đang chuẩn bị áp dụng sẽ cấm phần lớn giao dịch với ICC, sau thời gian ân hạn từ 6 - 7 tháng.

Những hạn chế này có thể gây trở ngại nghiêm trọng cho hoạt động của tòa án đặt tại The Hague, Hà Lan, bằng cách ngăn cơ quan này thực hiện giao dịch bằng đô la Mỹ.

Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, nhưng một số quan chức Mỹ nói với Wall Street Journal, rằng các biện pháp trừng phạt có thể được hoàn tất ngay trong tuần này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối tiết lộ trước các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng, nhưng nhắc lại lập trường của Ngoại trưởng Marco Rubio rằng ICC là “mối đe dọa” đối với chủ quyền của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận, trong khi ICC không phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này.

Mỹ hiện đã áp lệnh trừng phạt một số quan chức ICC, trong đó có cựu Công tố trưởng Karim Khan, Chủ tịch ICC Tomoko Akane, một số thẩm phán, hai phó công tố viên và công tố viên chính phụ trách vụ án liên quan đến các quan chức Israel.

Theo Wall Street Journal, các biện pháp trừng phạt rộng hơn đang được Mỹ xem xét sẽ nhắm vào những giao dịch với chính ICC, thay vì chỉ nhằm vào từng quan chức riêng lẻ.

Hồi tháng 7, ông Rubio cho biết chính quyền Mỹ đang chuẩn bị một chiến dịch rộng hơn nhằm vào ICC, vì việc truy tố quan chức của các quốc gia không phải thành viên tòa án đe dọa chủ quyền Mỹ. Cả Mỹ và Israel đều không phải là thành viên của ICC.

Căng thẳng giữa Washington và ICC gia tăng sau khi tòa án này ban lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu năm 2024, cùng Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant khi đó, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người liên quan đến cuộc chiến ở Dải Gaza.

ICC cáo buộc các quan chức Israel hạn chế trái phép hoạt động viện trợ nhân đạo vào Gaza. Israel bác bỏ cáo buộc này.

Ông Khan cũng kiến nghị ban hành lệnh bắt giữ các chỉ huy Hamas liên quan đến cuộc tấn công của nhóm này vào Israel ngày 7/10/2023, nhưng những thủ lĩnh đó đều đã thiệt mạng.

ICC cũng tiến hành điều tra riêng Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich và Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir, vì vai trò của họ trong việc mở rộng các khu định cư của Israel tại Bờ Tây.

Mỹ từ lâu đã phản đối thẩm quyền của ICC với công dân Mỹ, vì Washington chưa bao giờ phê chuẩn Quy chế Rome - văn kiện thành lập tòa án này.

Các chính quyền Mỹ trước đây cũng từng phản đối ICC thực thi quyền tài phán với người của các quốc gia không phải là thành viên của tòa án.