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Pháp luật

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Khởi tố đối tượng 'hô biến' sổ đỏ của người khác thành tên mình

Thanh Hiếu

TPO - Vốn quen biết và nắm rõ nguồn gốc đất, Lưu Văn Ngọ được nhờ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ đất. Tuy nhiên, Ngọ đã gian dối để thửa đất đứng tên mình, rồi bán cho người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lưu Văn Ngọ (SN 1990, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2021, anh N.D.H và anh N.V.D cùng mua một thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên) với giá 220 triệu đồng.

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Bị can Lưu Văn Ngọ

Lưu Văn Ngọ quen biết với anh H và biết rõ nguồn gốc thửa đất và cam kết có thể làm sổ đỏ. Anh H tin tưởng, đã nhờ Ngọ thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ với chi phí 60 triệu đồng.

Sau đó, Ngọ làm thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho thửa đất trên. Tuy nhiên, thửa đất đứng tên Ngọ và không thông báo cho anh H và anh D biết.

Tháng 5/2026, Ngọ nảy sinh ý định bán thửa đất để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Ngọ nói với chị N.T.N.T (SN 1990, trú tại Hà Nội) rằng thửa đất là tài sản của mình và đang muốn bán. Chị T đồng ý mua thửa đất đứng tên Ngọ với giá 630 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Ngọ đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Phát hiện mảnh đất của mình đã bị bán, anh H và D và trình báo cơ quan công an.

Qua vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng tài sản có giá trị cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, tình trạng pháp lý của tài sản. Bên cạnh đó, cần thực hiện việc chứng thực hợp đồng hoặc ủy quyền bằng văn bản rõ ràng tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định.

Thanh Hiếu
#Lừa đảo #Sổ đỏ #Bán đất #Thái Nguyên #Chiếm đoạt

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