Thông tin mới vụ sập cầu dân sinh ở Lâm Đồng

TPO - Sau sự cố sập cầu bê tông Suối Cát, 8 hộ dân với khoảng 35 người tại xã D’Ran (Lâm Đồng) hiện có thể đi lại bằng lối tạm qua khu vực vườn hồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Minh Hải - Bí thư Đảng ủy xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng - cho biết, địa phương đã bố trí phương án tạm thời để phục vụ việc đi lại của 8 hộ dân bị ảnh hưởng sau sự cố sập cầu.

Lực lượng chức năng túc trực tại cầu bị sập.

Theo đó, người dân có thể đi theo lối tạm qua khu vực vườn hồng, với quãng đường khoảng 100m. Lực lượng dân quân tiếp tục hỗ trợ bà con di chuyển qua tuyến này.

Tuyến đường sẽ hoàn thiện trong ngày để người dân và phương tiện có thể di chuyển.

Cũng theo lãnh đạo xã D’Ran, ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan. Hiện địa phương đang tìm phương án phù hợp để khắc phục sự cố, bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Cây cầu dân sinh ở xóm Ga, thôn Phú Thuận bị sập.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 19/9, nước từ thượng nguồn đổ về lớn, gây sạt lở chân cầu khiến cầu bê tông Suối Cát tại xóm Ga, thôn Phú Thuận, xã D’Ran bị sập. Sự cố ảnh hưởng đến 8 hộ dân với 35 nhân khẩu.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã D’Ran cử 1 sĩ quan cùng 9 dân quân thường trực đến hiện trường, phối hợp Công an xã kiểm tra, nắm tình hình và hỗ trợ người dân.

UBND xã D’Ran cũng kiểm tra mức độ ảnh hưởng, theo dõi diễn biến và xây dựng phương án xử lý, khắc phục sự cố. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận hoặc qua lại khu vực cầu bị sập, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.