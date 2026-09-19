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Cầu dân sinh ở Lâm Đồng sập, 35 người dân bị cô lập

Thái Lâm

TPO - Cầu dân sinh tại xã D’Ran (Lâm Đồng) bất ngờ bị sập sau khi nước từ khu vực cầu Suối Cát chảy về lớn, khiến 8 hộ dân với 35 nhân khẩu bị cô lập.

Tối 19/9, ông Đinh Việt Dũng - Chủ tịch UBND xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn sau sự cố sạt lở khiến một cầu dân sinh trên địa bàn bị sập.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, nước suối từ thượng nguồn chảy về lớn, gây sạt lở chân cầu và khiến cầu bê tông Suối Cát tại xóm Ga (thôn Phú Thuận, xã D’Ran) bị sập. Sự cố làm 8 hộ dân với 35 nhân khẩu bị cô lập. Rất may không có thiệt hại về người.

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Lực lượng chức năng túc trực tại khu vực cầu bị sập.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã D’Ran cử một sĩ quan cùng 9 dân quân thường trực đến hiện trường, phối hợp Công an xã kiểm tra, nắm tình hình.

Sau đó, lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, ngăn người dân tiếp cận khu vực cầu bị sập và bố trí canh gác. Đến 18h, một tổ công tác gồm công an và dân quân thường trực tiếp tục được bố trí tại hiện trường để theo dõi diễn biến, cảnh báo người dân.

Theo chính quyền địa phương, khu vực cầu bị sập hiện không bảo đảm an toàn để người dân qua lại. Trong điều kiện mưa lớn, nước có thể tiếp tục dâng cao, làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Ngay khi xảy ra sự việc, UBND xã D’Ran đã kiểm tra mức độ ảnh hưởng, theo dõi diễn biến và xây dựng phương án xử lý, khắc phục sự cố. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận hoặc qua lại khu vực cầu bị sập, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #sập cầu #sạt lở #cô lập 35 hộ dân #xã D’Ran

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