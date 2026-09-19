Vượt sông trong đêm mưa lũ đưa học sinh lớp 5 lên cơn co giật đi cấp cứu

TPO - Bất ngờ lên cơn co giật, một học sinh lớp 5 ở xã Yên Hòa (Nghệ An) được thầy cô và lực lượng quân sự dùng thuyền vượt sông trong đêm, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tối 19/9, lãnh đạo xã Yên Hòa (Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng địa phương vừa kịp thời hỗ trợ đưa một học sinh lớp 5 lên cơn co giật đi cấp cứu trong điều kiện mưa lũ, giao thông chia cắt.

Cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa dùng thuyền đưa cháu Thiên qua sông đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18h30 cùng ngày, em Mạc Vũ Thiên (trú bản Cốc Tạt, học sinh lớp 5E Trường PTDTBT Tiểu học Yên Hòa) bất ngờ lên cơn co giật.

Phát hiện tình trạng của học sinh, thầy cô giáo tại điểm trường nhanh chóng tìm cách hỗ trợ, đồng thời liên hệ lực lượng chức năng địa phương để đưa em đến cơ sở y tế.

Thời điểm này, do mưa lũ khiến cây cầu qua sông bị cuốn trôi, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Hòa cùng các thầy cô giáo đã sử dụng thuyền, đưa em Thiên vượt sông Hội Nguyên trong đêm.

Em Thiên đã ổn định sức khỏe trở lại và không còn nguy hiểm.

Sau khi qua sông, em được đưa đến Trạm Y tế Yên Thắng sơ cứu rồi chuyển đến Trung tâm Y tế Tương Dương để theo dõi và điều trị.

Nhờ được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khỏe của em Thiên hiện đã ổn định trở lại.