Miền Trung, Nam Bộ hứng mưa lớn như trút

TPO - Ngày 19/9, khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị có mưa to đến rất to, dự báo từ chiều 20/9, mưa giảm dần. Tây Nguyên, Nam Bộ cũng hứng mưa lớn như trút vào chiều và đêm các ngày 19-22/9, kéo theo nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ sáng đến chiều 19/9, mưa lớn đã bao trùm các tỉnh/thành phố Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị với lượng mưa có nơi trên 140mm như tại Vinh (Nghệ An) 399mm, Hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 157.2mm, Đồng Hới (Quảng Trị) 146.6mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 19/9 đến sáng 20/9, khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng khu vực ven biển phía Đông có nơi trên 200mm.

Quảng Trị và Huế từ chiều tối 19/9 đến sáng 20/9 cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Nghệ An hứng chịu lượng mưa đặc biệt lớn trong ngày 19/9.

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ chiều tối 19/9 đến ngày 20/9 có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Ngoài ra, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong chiều và tối 19/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo trong chiều và đêm các ngày từ 20-22/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Một số khu vực lên mức cảnh báo tím - mức có nguy cơ rất cao. Thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực có tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/.

Tại miền Bắc, dù đợt mưa lớn chấm dứt từ sáng 18/9. Tuy nhiên, vào 15h30 chiều 19/9, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) vẫn trên mức BĐ3, lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang xuống và ở trên mức BĐ1.

Dự báo trong đêm 19/9 và ngày 20/9, lũ hạ lưu sông Hoàng Long tiếp tục xuống dưới mức BĐ2, sông Bưởi tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3, sông Đáy tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3, lũ hạ lưu sông Mã tiếp tục xuống dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa.