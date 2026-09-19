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Miền Bắc lúc nắng lúc mưa, Nam Bộ mưa lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Tại miền Bắc hôm nay (19/9), khu vực vùng núi và trung du ít mưa, khu vực đồng bằng lúc nắng lúc mưa. Nghệ An đến Huế hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to vào chiều và đêm.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay ít mưa, trời mát, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất từ 29-32 độ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ (Hòa Bình cũ) hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nắng gián đoạn. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

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Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào rải rác.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, nắng nhẹ, mang đặc trưng của mùa thu miền Bắc.

Tại miền Trung, mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp dù cường độ giảm so với những ngày trước.

Dự báo trong ngày 19/9, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 70mm. Đêm 19/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Sang ngày 20/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế tiếp tục có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 70mm. Từ đêm 20/9, mưa giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Nam Trung Bộ từ hôm nay gia tăng mưa. Dự báo chiều và đêm 19/9, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Tây Nguyên và tỉnh Khánh Hòa chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, chiều và đêm 20/9, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Nhận định xa hơn, trong chiều và đêm các ngày 21-22/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Nguyễn Hoài
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