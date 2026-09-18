Mưa lớn, ngọn đồi ở Thanh Hóa xuất hiện vết nứt dài gần 200m

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực đồi núi ở Thanh Hóa xuất hiện vết nứt kéo dài, nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngày 18/9, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Linh Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau đợt mưa lớn kéo dài, tại đồi Lau Ván, khu vực bản Trí Nang, xuất hiện vết nứt lớn kèm sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Lãnh đạo UBND xã Linh Sơn kiểm tra vết nứt.

Theo lãnh đạo địa phương, vết nứt xuất hiện ở độ cao khoảng 40m trên sườn đồi, kéo dài hơn 100m. Nhiều điểm sạt trượt có độ cao từ 1-2m, một khối lượng lớn đất đá đã trượt xuống khu vực nhà dân dưới chân đồi.

Đáng chú ý, vết nứt kéo dài xuống hai bên mặt đường giao thông nối từ bản Trí Nang lên bản Năng Cát, có chiều rộng từ 15-40cm. Khu vực này có nguy cơ đất đồi và mặt đường tiếp tục sạt trượt xuống ta-luy âm.

“Xã đã di dời 14 hộ với 52 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ đến nơi an toàn. Các vị trí nguy hiểm, có dấu hiệu sạt trượt cũng được cảnh báo, lập tổ chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại trên tuyến đường có nguy cơ”, ông Sơn nói.

Vết nứt từ đồi cắt ngang qua đường ở xã Linh Sơn.

Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở 18 điểm trên các tuyến đường 530 và 530B, liên thôn, liên xã.

Tại đồi Cò Hoi, khu Hoa Sơn, thuộc thôn Lập Thắng (xã Thạch Lập), sau đợt mưa lớn kéo dài cũng xuất hiện vết nứt dài khoảng 200m, có đoạn rộng tới 1m.

Theo chính quyền địa phương, khu vực xuất hiện vết nứt rộng khoảng 16ha. Nhiều đoạn đã xảy ra sạt trượt, nước chảy vào các khe nứt, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất. Tại khu vực này còn có nhiều khối đá dạng tảng lăn nằm trên sườn đồi, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt xuống khu dân cư.

“Trước nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, tổ chức sơ tán 14 hộ dân với khoảng 70 người sống dưới chân đồi đến nơi an toàn. Xã cũng bố trí lực lượng theo dõi sát diễn biến các vết nứt để kịp thời triển khai phương án ứng phó, xử lý, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân”, bà Phạm Thị Lý - Chủ tịch UBND xã Thạch Lập thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường (bìa phải) kiểm tra các vị trí sạt lở.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9 đến nay, với lượng mưa phổ biến 300-500mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Tĩnh Gia 829mm, Ngọc Trà 651mm, khiến mực nước trên các sông dâng nhanh.

Nước sông dâng cao kèm mưa lớn đã làm hơn 8.400 hộ dân tại hàng loạt địa phương bị ngập sâu. Trong đó, ngập nặng nhất ở phường Hàm Rồng với 2.223 hộ, xã Nông Cống 1.524 hộ, xã Kim Tân 1.364 hộ, xã Thành Vinh 675 hộ...

Mưa lũ cũng gây chia cắt cục bộ, ngập lối vào khu dân cư của hơn 2.600 hộ dân, với hơn 10.000 nhân khẩu tại 18 xã, phường.

Trước tình trạng trên, 41 địa phương trong vùng ảnh hưởng đã chủ động, khẩn trương triển khai lực lượng di dời hơn 1.000 hộ gia đình, với gần 3.900 nhân khẩu đến các khu vực sơ tán tập trung và nhà kiên cố an toàn.