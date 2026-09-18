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Ông Nguyễn Văn Phương làm Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Luân Dũng

TPO - Ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

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Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Phương sinh năm 1970; quê quán tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là phường Phong Thái, TP Huế.

Ông có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế học, Cử nhân Toán học, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Trong quá trình công tác, ông Phương có nhiều năm gắn bó với tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), từng giữ các chức: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hương Trà; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ tháng 6/2021, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào tháng 1/2025, ông Phương giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Đến tháng 10/2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hơn 10 ngày sau đó, ông Nguyễn Văn Phương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Vào tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Nguyễn Văn Phương đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 11 tháng trước khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Luân Dũng
#Nguyễn Văn Phương #Quảng Trị #Bổ nhiệm #Ủy viên Trung ương Đảng #Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị #Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

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