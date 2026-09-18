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Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân

Luân Dũng

TPO - Theo phương án được Thủ tướng phê duyệt, Trường Đại học An ninh nhân dân và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân sẽ được sáp nhập vào các học viện tương ứng; Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và hai trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, II cũng được sáp nhập vào các học viện.

Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân.

Theo phương án được phê duyệt, giữ nguyên các đầu mối gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

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Sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt việc sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân để thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học An ninh nhân dân. Tên phân hiệu là Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân.

Cùng với đó, sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân để thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Tên phân hiệu là Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nêu trên để ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại các Học viện, trường Công an nhân dân theo thẩm quyền quy định tại Luật Giáo dục; bảo đảm các nhà trường sau sắp xếp tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp bằng cho học viên đang theo học, bảo đảm quyền lợi của học viên theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an và Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an.

Luân Dũng
#Công an nhân dân #Học viện #Trường đại học #Sáp nhập #Giáo dục #Bộ trưởng Bộ Giáo dục

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