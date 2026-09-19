Đưa sâm Lai Châu thành sản phẩm quốc gia

Toàn cảnh hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận với các nội dung như: Định hướng phát triển công nghiệp dược liệu và thuốc cổ truyền để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; Định vị Sâm Lai Châu trở thành “sản phẩm quốc gia” từ nguồn gen - tiêu chuẩn - atlas hóa học đến công nghiệp chế biến sâu, kinh tế xanh và thương hiệu quốc gia; Sâm Lai Châu trong chuyên luận Sâm Việt Nam cơ sở khoa học, tiền lệ dược điển và đề xuất kỹ thuật...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương rõ về phát triển Sâm Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 công nhận Sâm Việt Nam là sản phẩm quốc gia; Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng Sâm Việt Nam trở thành ngành hàng có thương hiệu quốc gia, là sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực y - dược và chăm sóc sức khỏe. Lai Châu là một trong những địa phương được xác định phát triển vùng nguyên liệu Sâm Việt Nam quy mô hàng hóa, với mục tiêu đến năm 2030 hình thành khoảng 3.000 ha vùng trồng Sâm Lai Châu.

Theo Thứ trưởng Hà, vấn đề hiện nay không phải chỉ là trồng được bao nhiêu sâm, mà quan trọng hơn là làm thế nào để có giống tốt, vùng trồng chuẩn, sản phẩm có chất lượng, có bằng chứng khoa học, có thương hiệu và có thị trường ổn định.



Ông Hà cho hay, Bộ Y tế sẽ đồng hành cùng Lai Châu, nhưng sự đồng hành phải gắn với những nhiệm vụ cụ thể, có đầu ra và có thời hạn. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền là đầu mối phối hợp hỗ trợ tỉnh triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình phát triển Sâm Việt Nam; các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục hỗ trợ về tiêu chuẩn, kiểm nghiệm, GACP, đăng ký và quản lý sản phẩm, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung cam kết đồng hành và tạo cơ chế tốt nhất cho các cá nhân và nhà đầu tư trong phát triển Sâm Lai Châu

Với tinh thần cầu thị, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tỉnh, cùng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi để bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen quý; chuẩn hóa giống, quy trình sản xuất; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; hình thành chuỗi giá trị từ nghiên cứu, sản xuất, chế biến đến thương mại, qua đó từng bước đưa Sâm Lai Châu trở thành sản phẩm có giá trị và sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Tỉnh Lai Châu cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, hợp tác và triển khai các hoạt động phù hợp; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - người dân trong quá trình phát triển Sâm Lai Châu.

Cũng tại Hội thảo, tỉnh Lai Châu đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác cho các nhà cá nhân, các nhà đầu tư trồng và phát triển Sâm Lai Châu.