Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tàu chở hơn 174.000 tấn quặng gặp sự cố ngoài khơi Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc - Nguyễn Thành

TPO - Tàu Merchant Mariner chở hơn 174.000 tấn quặng sắt gặp sự cố, nghiêng khoảng 5 độ khi cách cảng Dung Quất 15 hải lý. Trên tàu hiện có hơn 3.000 tấn dầu FO và 200 tấn dầu DO.

Ngày 20/9, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi thông tin, đang phối hợp Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng làm việc trực tuyến với thuyền trưởng tàu Merchant Mariner để triển khai phương án bảo đảm an toàn sau khi tàu gặp sự cố trên hành trình vào cảng Dung Quất.

Theo thông tin ban đầu, tàu Merchant Mariner mang quốc tịch Hy Lạp, trọng tải gần 180.000 DWT, dài 291,9 m, có 22 thuyền viên người Hy Lạp và Philippines, do ông Chondros Charilaos (quốc tịch Hy Lạp) làm thuyền trưởng.

91f58972a52925777c38-7680.jpg
Tàu Merchant Mariner neo cách khu đậu cảng Dung Quất khoảng 15 hải lý.

Tàu khởi hành từ cảng Teluk Rubiah (Malaysia) ngày 13/9, vận chuyển hơn 174.000 tấn quặng sắt đến cảng Dung Quất để giao hàng.

Trong hành trình về cảng Dung Quất ngày 18/9, thuyền trưởng phát hiện nước xâm nhập các két nước dằn mạn trái số 4, 5 và 6, khiến tàu nghiêng khoảng 5 độ. Thời điểm phát hiện sự cố, tàu cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng huy động trang thiết bị trên tàu để ứng cứu, duy trì phương tiện ở trạng thái ổn định trong thời gian neo tại vùng nước cảng biển Dung Quất.

237e0cf220a9a0f7f9b8.jpg
Các đơn vị tiến hành khảo sát đánh giá sự cố tàu Merchant Mariner.

Các van két chứa nhiên liệu được yêu cầu đóng, đồng thời triển khai những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ dầu, gây ô nhiễm môi trường nếu tình trạng tàu diễn biến phức tạp.

Đồng thời khẩn trương bố trí tàu lai dắt thường trực 24/24 để hỗ trợ, nhằm đảm bảo an toàn cho tàu trong quá trình neo đậu, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy chữa cháy.

Thuyền trưởng phải duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng, báo cáo ngay khi xuất hiện diễn biến bất thường có khả năng ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải hoặc môi trường biển.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu chủ tàu phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án giải phóng lượng hàng hóa trên tàu phù hợp tình trạng thực tế và điều kiện an toàn hàng hải, bảo đảm việc tổ chức thực hiện không làm ảnh hưởng đến an toàn của thuyền viên và phương tiện tham gia.

1wupukntgzqms5tpvae64fvaz3xl3lpy9kovkrhjshrc7z8otvcxtnocoii6wwwwkpp.jpg
Cơ quan chức năng quản lý cảng Dung Quất họp bàn phương án xử lý sự cố.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, sau khi nhận báo cáo sự cố từ đại lý tàu Merchant Mariner, đơn vị đã thực hiện thủ tục nhập cảnh cho phương tiện và thuyền viên; đồng thời cấp phép để chủ tàu và đơn vị khảo sát tiếp cận, đánh giá tình trạng tàu.

Hiện lực lượng biên phòng tiếp tục theo dõi diễn biến sự cố, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trên tàu Merchant Mariner hiện có trên 3.000 tấn dầu FO và hơn 200 tấn dầu DO. Vì vậy, công tác phòng ngừa nguy cơ tràn dầu, ô nhiễm môi trường đang được các đơn vị liên quan đặc biệt lưu ý trong quá trình xử lý sự cố.

Nguyễn Ngọc - Nguyễn Thành
#Tàu Merchant Mariner #Sự cố hàng hải #Quảng Ngãi #Tràn dầu môi trường #Ứng phó sự cố hàng hải

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe