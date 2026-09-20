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Giải trí

Tẩy chay Kim Soo Hyun thất bại

Tú Oanh

TPO - Sau hơn một năm ở ẩn vì ồn ào đời tư liên quan Kim Sae Ron, nam diễn viên "Điên thì có sao" Kim Soo Hyun trở lại sân khấu Hàn Quốc với vai trò người trao giải. Màn xuất hiện lập tức gây tranh luận.

Chiều 19/9, Kim Soo Hyun xuất hiện tại sân vận động chính Asiad ở Busan để tham dự The Fact Music Awards (TMA) 2026. Đây là lần đầu nam diễn viên 8X tham dự sự kiện chính thức tại Hàn Quốc kể từ cuộc họp báo hồi tháng 3/2025, thời điểm anh lên tiếng về những cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron.

Theo Yonhap, Kim Soo Hyun được mời làm người trao giải tại TMA. Anh trao TMA Popularity Award (giải thưởng được yêu thích nhất) cho ca sĩ nhạc trot Lim Young Woong, sau đó giới thiệu tiết mục của nam ca sĩ.

Trên sân khấu, Kim Soo Hyun mặc vest đen, giữ thái độ bình tĩnh và mỉm cười trong suốt phần xuất hiện. Ngôi sao Mặt trăng ôm Mặt trời chia sẻ yêu Kpop, đồng thời cho rằng âm nhạc Hàn Quốc đã trở thành hình thức văn hóa vượt qua biên giới và ngôn ngữ.

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Kim Soo Hyun làm người trao giải tại TMA.

Trong khoảng một năm rưỡi, Kim Soo Hyun vắng bóng khỏi các hoạt động công khai tại quê nhà. Anh mới từng bước trở lại với công việc sau khi có kết quả điều tra liên quan đến mối quan hệ với Kim Sae Ron, chủ yếu là ở nước ngoài.

Tháng 8, nam diễn viên xuất hiện trong chương trình trực tiếp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình Indonesia RCTI và biểu diễn ca khúc Dreaming, nhạc phim Dream High.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là một phần trong quá trình anh dần nối lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài gián đoạn.

Mặc dù đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận không chuyển vụ việc sang công tố, việc tài tử họ Kim trở về nước vẫn vấp phải nhiều phản ứng trái chiều.

Ngay từ khi ban tổ chức TMA xác nhận sự tham dự của Kim Soo Hyun vào cuối tháng 8, nhiều khán giả Hàn Quốc, bao gồm cả fan của những ngôi sao được đề cử, tuyên bố tẩy chay sự kiện.

"Vui lòng hạn chế chia sẻ các đoạn video và hình ảnh từ The Fact Music Awards. Với tư cách là một fandom, chúng ta không nên ủng hộ nền tảng công khai mời Kim Soo Hyun tham dự. Tôi tin rằng các thành viên cũng sẽ muốn chúng ta làm như vậy", fanpage có hơn 10.000 người theo dõi của nhóm Ateez kêu gọi. Tài khoản người hâm mộ của Nmixx, với hơn 250.000 người theo dõi, cũng có động thái tương tự.

Tuy nhiên, bất chấp phản ứng trái chiều, Kim Soo Hyun vẫn nhận được tràng pháo tay chào đón khi bước lên sân khấu TMA.

Tiếng vỗ tay chào đón Kim Soo Hyun ra sân khấu. Nguồn: X

Điều này khiến cư dân mạng xứ kim chi tỏ ra kinh ngạc. Họ không ngờ anh lại được hoan nghênh như vậy. Không ít người còn nghi ngờ đó là hiệu ứng âm thanh được thêm vào.

Khán giả bình luận: "Hãy nghe tiếng reo hò khi Kim Soo Hyun bước lên sân khấu đi! Họ cổ vũ cái gì vậy? Tôi tra cứu và biết TMA tổ chức ở Hàn Quốc. Tôi thấy khó chịu quá đi", "Tôi nghĩ đám đông không biết hoặc được thuê. Không người nào có đầu óc và đạo đức lại đi ủng hộ anh ta", "Tiếng vỗ tay giả", "Việc tẩy chay không thành công. Tôi hiểu cảm xúc của các bạn lúc này"...

Một bộ phận vẫn bênh vực Kim Soo Hyun. Họ cho rằng anh đã được chứng minh không có căn cứ để truy tố, việc trở lại với công việc là hiển nhiên, không có lý do gì để phải chịu sự tấn công ác ý từ cộng đồng mạng.

Ồn ào Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron bùng lên đầu năm 2025, khi gia đình Sae Ron cáo buộc hai người hẹn hò từ lúc cô chưa thành niên. Kim Soo Hyun phủ nhận cáo buộc này. Tháng 7/2026, cảnh sát kết luận không đủ căn cứ để chuyển vụ việc sang công tố.

Tú Oanh
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