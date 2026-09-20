Xuyên đêm cứu 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ở Phú Quốc

TPO - Hai bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim được can thiệp kịp thời tại Phú Quốc sau khi nhập viện trong tình trạng đau, khó chịu vùng ngực và khó thở.

Ngày 20/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa phối hợp Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc (An Giang) cấp cứu thành công 2 ca nhồi máu cơ tim tại Phú Quốc cùng trong một ngày.

BS.CK2 Lý Ích Trung - Trưởng khoa Can thiệp Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết 2 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp và bán cấp. Sau 4 ngày điều trị, cả hai bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân L.V.Q. (65 tuổi), nhập viện lúc 0h ngày 14/9 trong tình trạng khó thở, mệt ở ngực, choáng váng, vã mồ hôi. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều.

Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim

Kết quả điện tâm đồ cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu tắc nghẽn động mạch vành gây nhồi máu cơ tim ở vùng thành dưới của tim. Bệnh nhân được xác định đang ở giờ thứ 3 kể từ khi khởi phát bệnh, chưa có dấu hiệu suy tim.

Lúc này, bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy đang có mặt tại Phú Quốc theo chương trình ký kết hợp tác chuyên môn giữa 2 bệnh viện. Ngay trong đêm, bác sĩ Tuấn Anh đã phối hợp với ê-kip của Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc cấp cứu cho bệnh nhân.

Các bác sĩ tái thông thành công động mạch vành, dòng máu lưu thông tốt. Sau thủ thuật, các triệu chứng tức ngực và khó thở giảm, tình trạng lâm sàng cải thiện.

Cũng trong ngày 14/9, Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc tiếp nhận bệnh nhân P.N.V. (58 tuổi). Người bệnh có tiền sử hút thuốc lá nhiều, khoảng 2 tuần trước nhập viện xuất hiện tình trạng mệt ở ngực và khó thở kéo dài.

Hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân đi khám sức khỏe và được phát hiện điện tim bất thường nên tiếp tục kiểm tra chuyên sâu. Kết quả kiểm tra cho thấy tim của bệnh nhân co bóp yếu, khả năng bơm máu giảm. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ở vùng phía trước của tim, kèm suy tim mức độ nhẹ, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường type 2.

Bệnh nhân V. được can thiệp lúc 20h ngày 14/9. Sau can thiệp, chỗ mạch máu bị tắc được khai thông, máu lưu thông trở lại bình thường. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện và sức khỏe ổn định.

Theo BS.CK2 Lý Ích Trung, cả hai bệnh nhân đều bị nhồi máu cơ tim cấp. Đây là tình trạng nguy hiểm, cần nhanh chóng mở lại mạch máu bị tắc để hạn chế tổn thương cho tim.

Nếu không được xử trí ngay tại Phú Quốc, người bệnh có thể phải chuyển vào đất liền hoặc TPHCM để điều trị, mất thêm nhiều giờ di chuyển. Việc chậm trễ có thể khiến cơ tim bị tổn thương nặng hơn.