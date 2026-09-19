Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ con gái bịa chuyện mang thai: Khởi tố 2 cặp thông gia gây rối tại bệnh viện

Viết Hà

TPO - Sau khi người thân livestream, chửi bới, gây mất trật tự tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 người, trong đó có hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ của người liên quan đến nguồn thông tin sai lệch.

Liên quan vụ nhóm người livestream, gây rối, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, ngày 19/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về tội "Gây rối trật tự công cộng.

gia-mang-thai-1.jpg
a2.jpg
a5.jpg
3 đối tượng Nguyễn Khắc Hồng (ảnh ngoài cùng bên trái), Đặng Văn Hinh, Trần Xuân Chiến (ảnh ngoài cùng bên phải).

6 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1979), Trần Thị Oanh (SN 1983), Đặng Văn Hinh (SN 1975), Trần Xuân Chiến (SN 1974) và Trần Thị Thảo (SN 1978).

Theo thông tin từ cơ quan Công an, những người này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của N.T.N.A, người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Như Báo Tiền Phong đưa tin trước đó, sau khi nghe con gái kể việc được bác sĩ thông báo thai bị dị tật và phải bỏ, Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi, trú tại xã Tam Dương) cùng người thân đến bệnh viện để chất vấn. Nhóm người này sau đó livestream và có lời lẽ chửi bới, gây mất trật tự tại bệnh viện.

Nguyễn Khắc Hồng sau đó bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

a3.jpg
818365477-1409639951296554-5656335954484195925-n.jpg
818365288-1409639741296575-5449252444546860090-n.jpg
Các đối tượng lần lượt từ trái qua phải: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Oanh, Trần Thị Thảo.

Trong quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an đã xác định thêm những người có liên quan và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an tỉnh Phú Thọ đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Trong đó có nhiều tài khoản có bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Viết Hà
#khởi tố 6 người livestream gây rối tại bệnh viện #khởi tố vụ livestream tại bệnh viện #gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện #livestream gây rối tại bệnh viện #Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố #livestream đưa thông tin sai sự thật

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe