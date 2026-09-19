Vụ con gái bịa chuyện mang thai: Khởi tố 2 cặp thông gia gây rối tại bệnh viện

TPO - Sau khi người thân livestream, chửi bới, gây mất trật tự tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 6 người, trong đó có hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ của người liên quan đến nguồn thông tin sai lệch.

Liên quan vụ nhóm người livestream, gây rối, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, ngày 19/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về tội "Gây rối trật tự công cộng.

3 đối tượng Nguyễn Khắc Hồng (ảnh ngoài cùng bên trái), Đặng Văn Hinh, Trần Xuân Chiến (ảnh ngoài cùng bên phải).

6 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Khắc Hồng (SN 1976), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (SN 1979), Trần Thị Oanh (SN 1983), Đặng Văn Hinh (SN 1975), Trần Xuân Chiến (SN 1974) và Trần Thị Thảo (SN 1978).

Theo thông tin từ cơ quan Công an, những người này là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của N.T.N.A, người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Như Báo Tiền Phong đưa tin trước đó, sau khi nghe con gái kể việc được bác sĩ thông báo thai bị dị tật và phải bỏ, Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi, trú tại xã Tam Dương) cùng người thân đến bệnh viện để chất vấn. Nhóm người này sau đó livestream và có lời lẽ chửi bới, gây mất trật tự tại bệnh viện.

Nguyễn Khắc Hồng sau đó bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng lần lượt từ trái qua phải: Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Oanh, Trần Thị Thảo.

Trong quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan công an đã xác định thêm những người có liên quan và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an tỉnh Phú Thọ đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận về vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Trong đó có nhiều tài khoản có bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.