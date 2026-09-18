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Pháp luật

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Con gái bịa đặt chuyện phải bỏ thai khiến bố bị bắt vì gây rối bệnh viện

Viết Hà

TPO - Sau khi nghe con gái kể việc được bác sĩ thông báo thai bị dị tật và phải bỏ, Nguyễn Khắc Hồng cùng người thân đến bệnh viện chất vấn, livestream và có lời lẽ chửi bới, gây mất trật tự. Người bố này sau đó bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp để điều tra.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng (50 tuổi, trú tại xã Tam Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc.

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Đối tượng Nguyễn Khắc Hồng tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an, khoảng 15h45 ngày 17/9, một nhóm khoảng 10 người đến tầng 1, tòa nhà Quốc tế của bệnh viện. Nhóm người này quay video, livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất trật tự, làm đình trệ hoạt động khám chữa bệnh.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ bệnh viện, lực lượng Công an phối hợp với lực lượng nghiệp vụ xác minh và yêu cầu những người liên quan về trụ sở làm việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, vụ việc xuất phát từ thông tin N.T.N.A. (27 tuổi, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, con gái ông Nguyễn Khắc Hồng) nói với người thân rằng mình mang thai.

Ngày 17/9, gia đình đưa A. đến một bệnh viện tuyến trung ương kiểm tra và kết quả xác định cô không mang thai. Tuy nhiên, A. nói với gia đình rằng trước đó một ngày, cô đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và được bác sĩ thông báo thai bị dị tật, phải bỏ.

Tin lời con gái, Nguyễn Khắc Hồng cùng người nhà đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để livestream. Công an xác định trong quá trình livestream, Hồng có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

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Lực lượng Công an làm việc tại với bệnh viện kiểm tra camera ghi lại sự việc xảy ra.

Livestream thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ việc ảnh hưởng đến hoạt động, uy tín của bệnh viện, đồng thời tác động đến tâm lý bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, clip sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định.

Trả lời báo chí, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, đơn vị đã phát hành thông báo chính thức về sự việc xảy ra chiều 17/9. Ngay khi tiếp nhận thông tin, xảy ra sự việc, Ban Lãnh đạo bệnh viện cùng các bộ phận chuyên môn đã rà soát dữ liệu y tế và trích xuất camera an ninh. Kết quả cho thấy không tồn tại hồ sơ y tế và hình ảnh khám chữa bệnh của N.T.N.A. tại đơn vị theo nội dung người thân khách hàng phản ánh. Vì vậy, bệnh viện đề nghị công an địa phương hỗ trợ làm việc, đối chiếu thông tin với gia đình để làm rõ sự việc. Đại diện bệnh viện cũng mong gia đình bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe.

Viết Hà
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