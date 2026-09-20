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Phát hiện thi thể trôi dạt trên sông Sài Gòn

Nguyễn Dũng

TPO - Người đàn ông chưa rõ danh tính được phát hiện tại khu vực sông Sài Gòn, thuộc ấp Chợ Củ, xã An Nhơn Tây. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 20/9, Công an xã An Nhơn Tây, TPHCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh danh tính người đàn ông được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn, đồng thời thông báo tìm thân nhân nạn nhân.

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Địa bàn xã An Nhơn Tây, TPHCM.

Theo Công an xã An Nhơn Tây, khoảng 8 giờ ngày 20/9, đơn vị nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn thuộc địa bàn ấp Chợ Củ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 30-35 tuổi, trên người mặc áo thun ngắn tay màu đen. Danh tính người này hiện chưa được xác định.

Công an xã An Nhơn Tây đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh tung tích nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an đề nghị người dân có người thân mất liên lạc hoặc biết thông tin liên quan đến nạn nhân liên hệ trực ban Công an xã An Nhơn Tây qua số điện thoại 0283.794.8397 để phối hợp xác minh.

Nguyễn Dũng
#Công an xã An Nhơn Tây #ấp Chợ Củ #thi thể chưa rõ danh tính #sông Sài Gòn #tìm tung tích nạn nhân #TPHCM

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