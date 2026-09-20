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Thái Nguyên: Sạt lở trên Quốc lộ 3B, cấm xe tải trọng trên 2,5 tấn

Thanh Hiếu

TPO - Tại đèo Áng Toòng thuộc xã Tân Kỳ đã xảy ra sự cố sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường Quốc lộ 3B. Hiện tại, đoạn tuyến trên dù đã thông xe tạm nhưng nguy cơ sạt lở rất cao, nên cơ quan chức năng tạm cấm xe có tải trọng trên 2,5 tấn.

UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, khoảng 4h30 ngày 20/9, tại Km119+610 Quốc lộ 3B (đoạn đèo Áng Toòng) đã xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá vùi lấp mặt đường khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường xử lý. Đến trưa cùng ngày, khu vực này đã tạm thời thông xe. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đánh giá khu vực này đất đá vẫn còn nhiều, nguy cơ tiếp tục sạt lở và mất an toàn ở mức rất cao.

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Khu vực sạt lở trên đèo Áng Toòng

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức phân làn giao thông trên tuyến đường trên.

Theo đó, với xe tải trên 2,5 tấn, xe có kích thước lớn, lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển theo tuyến đường ĐT256 (đoạn từ xã Chợ Mới vào xã Yên Bình, Xuân Dương) và tuyến QL279 (ngã 3 Lãng Ngâm cũ).

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Phòng Cảnh sát giao thông phân luồng từ xa để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện

Xe mô tô, xe tải trọng dưới 2,5 tấn vẫn có thể tạm thời lưu thông. Tuy nhiên, người tham gia giao thông và các phương tiện chú ý tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo di chuyển an toàn.

Được biết, thời gian gần đây khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở. Mới đây nhất, chiều ngày 16/9, tại Km119+610 Quốc lộ 3B (đoạn qua xã Tân Kỳ) một lượng lớn đất, đá từ trên cao tràn xuống mặt đường khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc. Cơ quan quản lý đường bộ đã phải mất nhiều giờ để xử lý sự cố và phân làn giao thông.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Sạt lở #Quốc lộ 3B #Giao thông #Xe tải

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