8 anh trai treo ngược người, đưa ca trù, Tấm Cám lên sân khấu

TPO - Chung kết 1 Tinh hà say hi diễn ra tối 19/9 với 8 tiết mục solo và hai màn trình diễn nhóm khai thác chất liệu ca trù, truyện Tấm Cám. Trong phần thi cá nhân, Jsol gây chú ý khi vừa hát, nhảy vừa thực hiện màn đu dây trên không.