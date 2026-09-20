Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

8 anh trai treo ngược người, đưa ca trù, Tấm Cám lên sân khấu

Trạch Dương

TPO - Chung kết 1 Tinh hà say hi diễn ra tối 19/9 với 8 tiết mục solo và hai màn trình diễn nhóm khai thác chất liệu ca trù, truyện Tấm Cám. Trong phần thi cá nhân, Jsol gây chú ý khi vừa hát, nhảy vừa thực hiện màn đu dây trên không.

congb-16.jpg
CongB mở đầu chuỗi biểu diễn solo bằng Chờ chút - một trong những ca khúc đầu tiên anh tự sáng tác. Nam ca sĩ cho biết bài hát ra đời khi anh ngây ngô và trải qua giai đoạn nhiều cảm xúc. Ở phiên bản mới, CongB điều chỉnh bản phối để tiết mục không quá nặng nề, đồng thời thể hiện góc nhìn bình tĩnh hơn về chuyện tình đã qua. Anh chơi guitar, hát theo lối tự sự và hạn chế sử dụng nhiều đạo cụ. Lựa chọn này giúp CongB giới thiệu một màu sắc khác sau những vòng thi chủ yếu phát huy thế mạnh vũ đạo.
jaysonlei-30.jpg
Không khí sân khấu thay đổi khi Jaysonlei trình diễn Ta không nên cùng rapper Saabirose. Tiết mục được dàn dựng trong không gian gợi liên tưởng đến hoang mạc, phù hợp câu chuyện về hai người có tình cảm nhưng không thể tiếp tục bên nhau.
jaysonlei-104.jpg
Jaysonlei đảm nhận phần hát, trong khi Saabirose xuất hiện như tiếng nói đối lập qua đoạn rap được hoàn thiện trong thời gian ngắn. Màn đối đáp giữa hai nghệ sĩ làm rõ sự giằng co giữa tình yêu và lựa chọn theo đuổi sự nghiệp. Tiết mục tiếp tục phát huy sở trường R&B và khả năng viết giai điệu của Jaysonlei.
buitruonglinh-127.jpg
buitruonglinh mang đến ca khúc tự sáng tác Top 1 (Trong mắt em). Ý tưởng bài hát xuất phát từ việc anh chưa từng đứng đầu bảng xếp hạng cá nhân dù đã trải qua nhiều vai trò, từ hát, nhảy, chơi nhạc cụ đến làm đội trưởng. Top 1 trong ca khúc không chỉ là vị trí tại cuộc thi. Nam ca sĩ muốn nói mỗi người đều có thể trở thành số một trong mắt người khác. Với thế mạnh kể chuyện qua giai điệu, buitruonglinh chọn cách trình diễn vừa phải, tập trung vào ca từ. Anh xem đây là lời cảm ơn khán giả đã đồng hành và đưa mình đến vòng chung kết.
captain-boy-23.jpg
Captain Boy chuyển sang ballad với Vô tình đánh rơi, sau khi thử sức ở nhiều màu sắc như rap, hip hop và pop. Ca khúc kể về chàng trai chưa thể quên người cũ dù mối quan hệ đã kết thúc. Sân khấu sử dụng hình ảnh mùa đông và mùa hạ để diễn tả hai người thuộc về những khoảng thời gian khác nhau, không thể tiếp tục đồng hành nhưng ký ức vẫn trở lại. Captain Boy cho biết bản demo được viết từ những vòng thi trước, khi anh chứng kiến một số thành viên lần lượt rời chương trình. Sau tiết mục, nam rapper xuống khu vực khán giả ôm mẹ, người trực tiếp có mặt để cổ vũ anh.
jsol-75.jpg
Jsol trình diễn 2179 mà không có vũ công hỗ trợ, tự đảm nhận cả phần hát và vũ đạo. Tên ca khúc được xây dựng như mật mã của cuộc chia tay: hai người từng yêu, một người còn tình cảm, bảy ngày trong tuần vẫn nhớ và chờ đến khi đủ chín chắn.
jsol-77.jpg
Điểm nhấn của tiết mục là khoảnh khắc Jsol được đưa lên cao, treo lơ lửng giữa sân khấu. Nam ca sĩ cho biết anh không nghĩ nhiều đến cảm giác lo lắng mà chỉ muốn tận hưởng phần trình diễn. Từng bị loại ở bán kết, Jsol trở lại nhờ nhận số phiếu hồi sinh cao nhất.
hurrykng-39.jpg
Hurrykng lựa chọn câu chuyện gia đình làm chất liệu cho 1.000 thắc mắc. Nam rapper cho biết những người phụ nữ thân thiết với anh có điểm chung là thiếu vắng sự đồng hành của bạn đời. Vì vậy, anh viết ca khúc dành cho mẹ và những người phụ nữ mình yêu thương. Tiết mục mở đầu bằng tiếng guitar, giọng hát trầm và phần vẽ tranh, cho thấy một khía cạnh mềm mại hơn của Hurrykng.
hurrykng-41.jpg
Ở phần cuối, Vương Bình bất ngờ xuất hiện và cùng Hurrykng thực hiện đoạn vũ đạo. Sự kết hợp giúp sân khấu chuyển từ không khí tự sự sang tiết tấu rõ hơn nhưng vẫn giữ được nội dung ban đầu.
cody-nam-vo-38.jpg
Cody Nam Võ khai thác đồng thời khả năng hát, rap và nhảy trong Do 4 Love. Nam ca sĩ ví hành trình tham gia chương trình như mối quan hệ cần được duy trì bằng tình yêu và sự kiên trì. Tiết mục liên tục thay đổi nhịp, chuyển từ hát sang rap trước khi bước vào dance break. Khoảnh khắc Cody Nam Võ bung áo trên sân khấu nhận phản ứng lớn từ khán giả, song trọng tâm của màn thi vẫn nằm ở khả năng trình diễn tổng hợp. Anh cho biết bản thân trưởng thành hơn sau cuộc thi, từ cách làm việc, xử lý áp lực đến việc xác định màu sắc cá nhân.
duong-domic-115.jpg
Dương Domic khép lại tám phần solo bằng Tell Me Why. Ca khúc diễn tả trạng thái một người cố tìm nguyên nhân nhưng không thể giải quyết chuyện tình cảm. Nam ca sĩ đưa ngôn ngữ toán học vào ca từ qua những hình ảnh như bài toán vô nghiệm hay “bình phương nỗi nhớ”. Dương Domic cho biết anh từng căng thẳng vì luôn muốn tìm công thức cho những điều đang xảy ra nhưng bất lực. Cảm xúc dồn nén khiến anh bật khóc khi đứng trên sân khấu.
theu-hoa-det-gam-7.jpg
Chung kết 1 còn có thêm tiết mục trình diễn nhóm. Buitruonglinh, Jsol, Hurrykng và CongB hội quân trong Thêu hoa dệt gấm. Nhóm chọn ca trù làm một trong những chất liệu chính, kết hợp với phần hát, rap và vũ đạo theo hướng dân gian đương đại.
theu-hoa-det-gam-175.jpg
theu-hoa-det-gam-16.jpg
Các thành viên nhận hướng dẫn từ nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng để hiểu thêm về cách hát và xử lý âm hưởng truyền thống. CongB có lợi thế từ thời gian học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Buitruonglinh phát huy khả năng viết và xử lý giai điệu. Hurrykng đối diện thử thách khi phải hát ngay phần mở đầu. Bốn thành viên sau đó lần lượt nối các lớp âm nhạc trước khi kết thúc bằng phần nhảy đôi.
sau-hinh-bong-ay-44.jpg
Dương Domic, Captain Boy, Cody Nam Võ và Jaysonlei lựa chọn câu chuyện Tấm Cám làm nền cho Sau hình bóng ấy. Thay vì kể lại nguyên bản truyện dân gian, nhóm xây dựng tình huống một người dù ở bên Cám vẫn đi tìm hình bóng của Tấm.
sau-hinh-bong-ay-8.jpg
sau-hinh-bong-ay-5.jpg
Dương Domic đưa âm hưởng cung đình và bộ gõ vào bản phối, kết hợp chất liệu quen thuộc với cách xử lý hiện đại. Captain Boy mở đầu, sau đó Cody Nam Võ và Jaysonlei lần lượt xuất hiện để mở rộng câu chuyện. Khách mời LyHan đảm nhận vai trò tạo nút chuyển ở phần sau. Tiết mục mang màu sắc kịch tính, đối lập với chất ca trù và không khí mềm mại của Thêu hoa dệt gấm.
Trạch Dương
#chung kết Tinh Hà Say Hi #8 anh trai diễn solo #JSOL đu dây #Tấm Cám #ca trù #Thêu hoa dệt gấm #Sau hình bóng ấy

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe