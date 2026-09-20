8 anh trai treo ngược người, đưa ca trù, Tấm Cám lên sân khấu

TPO - Chung kết 1 Tinh hà say hi diễn ra tối 19/9 với 8 tiết mục solo và hai màn trình diễn nhóm khai thác chất liệu ca trù, truyện Tấm Cám. Trong phần thi cá nhân, Jsol gây chú ý khi vừa hát, nhảy vừa thực hiện màn đu dây trên không.
Các thành viên nhận hướng dẫn từ nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng để hiểu thêm về cách hát và xử lý âm hưởng truyền thống. CongB có lợi thế từ thời gian học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Buitruonglinh phát huy khả năng viết và xử lý giai điệu. Hurrykng đối diện thử thách khi phải hát ngay phần mở đầu. Bốn thành viên sau đó lần lượt nối các lớp âm nhạc trước khi kết thúc bằng phần nhảy đôi.
Dương Domic đưa âm hưởng cung đình và bộ gõ vào bản phối, kết hợp chất liệu quen thuộc với cách xử lý hiện đại. Captain Boy mở đầu, sau đó Cody Nam Võ và Jaysonlei lần lượt xuất hiện để mở rộng câu chuyện. Khách mời LyHan đảm nhận vai trò tạo nút chuyển ở phần sau. Tiết mục mang màu sắc kịch tính, đối lập với chất ca trù và không khí mềm mại của Thêu hoa dệt gấm.