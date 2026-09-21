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Thế giới

Trung Quốc khai trừ Đảng, tước quân tịch hai cựu quan chức cấp cao

Minh Hạnh

TPO - Hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 21/9 đưa tin, Trung Quốc đã khai trừ Đảng và tước quân tịch hai cựu quan chức quân sự cấp cao là ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập do "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

Ông Trương Hựu Hiệp bị điều tra khi đang giữ vị trí Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Uỷ viên Bộ Chính trị; ông Lưu Chấn Lập là thành viên Quân ủy Trung ương kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân uỷ.

Các cuộc điều tra nhắm vào ông Trương và ông Lưu đã được công bố vào tháng 1, và cả hai đã bị miễn nhiệm khỏi Quân ủy Trung ương vào cuối tháng 8.

Giới lãnh đạo Trung Quốc cáo buộc ông Trương và ông Lưu có hành vi thiếu trung thành, tham nhũng, tắc trách trong công việc và các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng khác.

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Ông Trương Hựu Hiệp (trái) và ông Lưu Chấn Lập (phải). (Ảnh: Reuters)

Theo các tài liệu chính thức được Tân Hoa Xã trích dẫn, hai quan chức này đã "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và nguyên tắc chính trị, lôi kéo bè phái, thiếu trung thành và thiếu trung thực với Đảng".

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường sang Mỹ để hội đàm với Tổng thống Donald Trump, và vài tuần trước một hội nghị quan trọng của Đảng vào tháng 10 bàn về công tác quản trị và kỷ luật nội bộ.

Giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Trung Quốc đã trải qua những biến động chưa từng có trong vài năm gần đây, trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.

Các nhân vật cấp cao như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Miêu Hoa và cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông bị cách chức lần lượt vào các năm 2023, 2024, 2025.

Minh Hạnh
Reuters
#Trung Quốc #Trương Hựu Hiệp #Lưu Chấn Lập #Quân ủy Trung ương #Đảng Cộng sản Trung Quốc

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