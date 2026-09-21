Nữ sinh bị bạn học lừa tới giao hàng rồi đánh nhập viện

TPO - Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long đang xác minh vụ nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng tại công viên, dẫn đến chấn thương nặng, video vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video và bình luận có nội dung “nhóm nữ sinh đánh hội đồng 1 nữ sinh chấn thương sọ não tại công viên tượng đài chiến thắng Mậu Thân, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long”.

Theo kết quả xác minh của Công an phường Phước Hậu, em N.P.M.N (SN 2012, học sinh lớp 9 ) và em N.L.B.A (SN 2013, học sinh lớp 8, cùng Trường THCS Tân Hạnh) có mâu thuẫn.

Nguyên nhân do B.A nghe bạn nói lại việc M.N nói xấu mẹ của mình. Từ đó, B.A rủ 3 người bạn gồm N.B.N và N.N.G.L (cùng SN 2013, ngụ phường Tân Hạnh) và N.N.L (SN 2012, ngụ phường Long Châu) tìm cách đánh M.N.

Hình ảnh nữ sinh M.N. bị đánh. Ảnh cắt từ clip

Tiếp đó, nhóm của B.A đã đặt mua quần áo từ M.N. (do M.N. bán hàng qua Zalo, Facebook) và chọn sẵn địa điểm, lừa nạn nhân đến giao đồ và đánh.

Chiều tối 16/9, M.N đến công viên Mậu Thân để giao đồ thì bị B.A, N.L, B.N lao tới đánh, giật tóc.

Trong lúc M.N bị đánh, G.L và khoảng 10 học sinh Trường THCS Tân Hạnh, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đến xem, sử dụng điện thoại di động quay video rồi chia sẻ cho bạn bè xem.

Sau khi bị đánh, M.N được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu, điều trị. Kết quả thăm khám xác định, M.N tổn thương nông ở đầu, đa chấn thương, sáng 17/9 được xuất viện.

Đến trưa 18/9, M.N thấy còn đau vùng bụng nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long khám lại. Bệnh viện xác định M.N bị mảng tổn thương gan phải theo dõi dập gan, phân độ II (dập gan mức độ 2), hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Công an phường Phước Hậu đã mời làm việc với gia đình em M.N để xác minh, báo cáo vụ việc đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và Đảng ủy phường Phước Hậu.