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Xe

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Hà Nội xử lý nghiêm xe tập lái vi phạm giao thông

Thanh Hà

TPO - CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của xe tập lái, đồng thời phối hợp với cơ sở đào tạo để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe.

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CSGT kiểm tra việc chấp hành pháp luật quy định về trật tự, an toàn giao thông đối với xe tập lái.

Ngày 21/9, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe, kiểm tra, giám sát hoạt động thực hành trên đường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của giáo viên, học viên và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương, xã Hòa Lạc, Hà Nội, Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) làm việc với đại diện Trung tâm về công tác tổ chức đào tạo thực hành và việc chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát trang thiết bị, phương tiện phục vụ đào tạo; đồng thời trao đổi về trách nhiệm quản lý, giám sát xe tập lái, giáo viên dạy thực hành và học viên khi tham gia giao thông trên đường.

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Đại diện Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ làm việc với phía trung tâm đào tạo.

Đại diện Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho biết, thực hiện kế hoạch của Phòng CSGT, đơn vị phối hợp với các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đào tạo thực hành lái xe.

Theo đó, các cơ sở đào tạo được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định pháp luật khi tổ chức cho học viên thực hành trên đường; nâng cao ý thức, trách nhiệm của giáo viên, nhất là khi hướng dẫn học viên trên những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Giáo viên dạy thực hành phải tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở, giám sát học viên chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động thực hành trên đường, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục.

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CSGT sẽ xử lý nghiêm các vi phạm của xe tập lái khi tham gia giao thông.

Bên cạnh phối hợp với các cơ sở đào tạo, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của xe tập lái khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thông tin về vi phạm của xe tập lái sẽ được cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo lái xe, phục vụ công tác quản lý, chấn chỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch; hình thành kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật và hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông liên quan đến xe tập lái.

Thanh Hà
#Xe tập lái vi phạm #Chấn chỉnh đào tạo lái xe #Kiểm tra an toàn giao thông #CSGT Hà Nội #Quản lý đào tạo lái xe

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